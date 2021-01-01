ظهور الأسماء الرمزية لساعات مجموعة Samsung Galaxy Watch 5

في الشهر الماضي، علمنا أن سامسونج ستتخطى Galaxy Watch 5 Classic هذا العام وستطلق بدلاً من ذلك إصدار Pro. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة هذا رسميًا.
واليوم، ظهر الاسماء الرمزية لمجموعة Samsung Galaxy Watch 5 القادمة على الإنترنت، إذ تم التأكيد على وجود Galaxy Watch 5 Pro.
تم اكتشاف الأسماء الرمزية لمجموعة Galaxy Watch 5 القادمة بواسطة GalaxyClub. وتحتوي المجموعة على ثلاثة ساعات تحت الأسماء الرمزية: “Heart-S” و “Heart-L” و “Heart Pro”.
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