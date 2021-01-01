ظهور الأسماء الرمزية لساعات مجموعة Samsung Galaxy Watch 5

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ظهور الأسماء الرمزية لساعات مجموعة Samsung Galaxy Watch 5

صورة الخبر: Galaxy Watch 5
Galaxy Watch 5

في الشهر الماضي، علمنا أن سامسونج ستتخطى Galaxy Watch 5 Classic هذا العام وستطلق بدلاً من ذلك إصدار Pro. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة هذا رسميًا.

واليوم، ظهر الاسماء الرمزية لمجموعة Samsung Galaxy Watch 5 القادمة على الإنترنت، إذ تم التأكيد على وجود Galaxy Watch 5 Pro.

تم اكتشاف الأسماء الرمزية لمجموعة Galaxy Watch 5 القادمة بواسطة GalaxyClub. وتحتوي المجموعة على ثلاثة ساعات تحت الأسماء الرمزية: “Heart-S” و “Heart-L” و “Heart Pro”.

يُقال أن Heart-S هو الإصدار المضغوط (SM-R90x) من Galaxy Watch 5 بحجم 40 أو 42 ملم. في حين يبدو ان Heart-L هو الإصدار المتوسط ??(SM-R91x) للساعة ذو حجم 44 مم أو 46 مم.

اما عن Heart-Pro فهو الإصدار الأكبر (SM-R92x)، أي Galaxy Watch 5 Pro (يمكن ان يتم تسميته بـ Galaxy Watch 5 Ultra). ويعتبر حجم Pro/Ultra غير معروف ولكن سيكون حجم الذكية أكبر من الأحجام العادية.

وكان قد تم الكشف عن سعة بطارية ساعة Galaxy Watch 5 أو Heart-S من قبل؛ إذ يقال أن الساعة الذكية ستأتي مع بطارية أكبر بسعة 276 مللي أمبير.

ومن ناحية أخرى، فإن Galaxy Watch 5 Pro أي Heart-Pro، ستحزم بطارية بسعة 572 مللي أمبير.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ظهور الأسماء الرمزية لساعات مجموعة Samsung Galaxy Watch 5

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23639

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager