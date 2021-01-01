ظهور الأسماء الرمزية لساعات مجموعة Samsung Galaxy Watch 5

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في الشهر الماضي، علمنا أن سامسونج ستتخطى Galaxy Watch 5 Classic هذا العام وستطلق بدلاً من ذلك إصدار Pro. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة هذا رسميًا.



واليوم، ظهر الاسماء الرمزية لمجموعة Samsung Galaxy Watch 5 القادمة على الإنترنت، إذ تم التأكيد على وجود Galaxy Watch 5 Pro.



تم اكتشاف الأسماء الرمزية لمجموعة Galaxy Watch 5 القادمة بواسطة GalaxyClub. وتحتوي المجموعة على ثلاثة ساعات تحت الأسماء الرمزية: “Heart-S” و “Heart-L” و “Heart Pro”.

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يُقال أن Heart-S هو الإصدار المضغوط (SM-R90x) من Galaxy Watch 5 بحجم 40 أو 42 ملم. في حين يبدو ان Heart-L هو الإصدار المتوسط ??(SM-R91x) للساعة ذو حجم 44 مم أو 46 مم.اما عن Heart-Pro فهو الإصدار الأكبر (SM-R92x)، أي Galaxy Watch 5 Pro (يمكن ان يتم تسميته بـ Galaxy Watch 5 Ultra). ويعتبر حجم Pro/Ultra غير معروف ولكن سيكون حجم الذكية أكبر من الأحجام العادية.وكان قد تم الكشف عن سعة بطارية ساعة Galaxy Watch 5 أو Heart-S من قبل؛ إذ يقال أن الساعة الذكية ستأتي مع بطارية أكبر بسعة 276 مللي أمبير.ومن ناحية أخرى، فإن Galaxy Watch 5 Pro أي Heart-Pro، ستحزم بطارية بسعة 572 مللي أمبير.