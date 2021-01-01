اصدار بطارية Anker 633 MagSafe بسعة 10000 مللي أمبير مقابل 80 دولار

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صورة الخبر: Anker 633 MagSafe
Anker 633 MagSafe

صدرت Anker بطاريتها المغناطيسية 633 لأجهزة آيفون وهي تأتي بسعة 10000 مللي أمبير. وتقدم بطارية Anker 633 تحسينات كبيرة في الشحن المغناطيسي لأجهزة آيفون وتبلغ سعتها ضعف الإصدارات الحالية.

فعادةً ما توفر بطاريات MagSafe شحنة واحدة كاملة لجهاز آيفون، ولكن Anker 633 الجديدة يمكن أن تتجاوز ذلك. تعتبر البطارية متاحة الآن عبر أمازون مقابل 80 دولار.

توفر بطارية MagSafe سعة شحن مغناطيسية إضافية لأجهزة آيفون، فهي قادرة على شحن هاتف iPhone 13 Pro بالكامل مرتين تقريبًا.

ويبدو أن Anker 633 مصممة فقط لإخراج الطاقة، حيث إنه مصممة بمسند تقليب تقليدي وشحن لاسلكي Qi. وهي توفر أيضًا منفذ USB-A إضافي للجهاز، ويمكن تحقيق الشحن السريع لأكثر من 7.5 واط عند استخدام منفذ USB-C، ويوفر هذا ما يصل إلى 20 واط من طاقة الشحن.

المصدر: بوابه المتميز

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