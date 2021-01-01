ينطلق هاتف iQOO Neo6 SE برقاقة معالج Snapdragon 870



iQOO Neo6 SE iQOO Neo6 SE

أعلنت iQOO عن هاتف iQOO Neo6 SE الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، وسعر يبدأ من 299 دولار.



يتميز Neo6 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 1300 nit، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.



كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

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أيضاً يدعم هاتف iQOO Neo6 SE رقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4700 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة OriginOS Ocean، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، البرتقالي والأزرق المتدرج.كما يتوفر Neo6 SE في الأسواق بدءاً من 11 من مايو، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 299 دولار.