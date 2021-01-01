ينطلق هاتف iQOO Neo6 SE برقاقة معالج Snapdragon 870

أعلنت iQOO عن هاتف iQOO Neo6 SE الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870، وسعر يبدأ من 299 دولار.
يتميز Neo6 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 1300 nit، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.
كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، إلى جانب مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.
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