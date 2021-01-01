تكشف Garmin عن سلسلة ساعات Quatix 7 بسعر يبدأ من 700 دولار



Quatix 7 Quatix 7

كشفت عملاق تصنيع الساعات الفاخرة Garmin مؤخراً عن خط إنتاجها الجديد Quatix 7 الذي يتضمن ثلاثة إصدارات من الساعات الذكية هم quatix 7 و quatix 7 Sapphire و quatix 7 Solar.



يستهدف كل نموذج من ساعات Garmin الذكية الجديدة فئة من المستخدمين بمميزات محددة لهذه الفئة، كما تتميز ساعات Quatix 7 بالتصميم العصري.



ويدعم خط الإنتاج الجديد من ساعات Quatix 7 المستخدمين الذين يتطلب عملهم التعرض للماء على مدار اليوم، لذا تقدم Garmin مميزات خاصة للمستخدمين مع المهام التقليدية للساعات الذكية.

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كما تقدم الساعات الذكية دعم خاص للبحارة عبر الإتصال بنظام الملاحة في السفن أو الأنظمة الأخرى لتقدم ساعات quatix 7 معلومات في الوقت الفعلي للمستخدم.أيضاً تدعم سلسلة quatix 7 المميزات الصحية ومميزات اللياقة البدنية الشائعة في الساعات الذكية، والتي تشمل Pulse Ox، ورصد معدل ضربات القلب، والتنفس، ومستوى الإجهاد، إلى جانب دعم مراقبة المستخدم أثناء النوم، والأنشطة الرياضية.ويتميز تصميم الساعة الذكية بالأزرار التقليدية، مع شاشة تدعم وواجهة خاصية اللمس، لذا سيكون لدى المستخدم اثنان من الإختيارات للتنقل في مهام ومميزات الساعة الذكية.كما يأتي إصدار quatix 7X Solar بشكل خاص مع مصباح LED، وتدعم سلسلة Garmin quatix 7 عمر شحن يصل إلى 18 يوم، بينما يصل عمر الشحن في ساعة quatix 7X Solar إلى 90 يوم مع الإستخدام العادي، و37 يوم مع الإستخدام المكثف.ومن المقرر أن يتوفر خط إنتاج Garmin quatix 7 بسعر يبدأ من 700 دولار، على أن يصل سعر أعلى نموذج في السلسلة 7X Solar إلى 1200 دولار.