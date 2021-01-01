ماسك يكشف المجالات التي سيركز عليها "تويتر" بقوة

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صورة الخبر: ماسك
ماسك

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن مجالات ستركز عليها شركة "تويتر" بشكل كبير في حال اسكتمال استحواذه عليها.

ونشر ماسك تغريدة يوم الجمعة قال فيها إنه "إذا اكتمل الاستحواذ على "تويتر"، فستركز الشركة بشكل كبير على هندسة البرمجيات، والتصميم، وتقنية المعلومات، وأجهزة الخادم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أعتقد بقوة أن جميع المديرين في المجال الفني يجب أن يكونوا ممتازين من الناحية الفنية، ويجب على المديرين في البرمجيات كتابة برامج رائعة، أو أن الأمر أشبه بكونك قائد سلاح فرسان لا يستطيع ركوب الخيل!".

وأثارت تغريدات إيلون ماسك تفاعلا واسعا من جانب متابعيه على "تويتر"، البالغ عددهم 91 مليون، وطلب أحدهدم منه إعادة التصميم القديم لـ"تويتر" بدلا من الحالي، ليرد عليه ماسك إن "هناك الكثير لبذله من أجل التصميم، وكل "بيكسل" واحد مهم، إنها مشكلة صعبة".

وجاءت تصريحات إيلون ماسك ردا على تقرير أرفقه مع تغريدته، يتناول أنباء حول أن استحواذه على "تويتر" سيؤثر على قدرة الشركة على الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتعيين موظفين جدد.

كما أشار التقرير إلى أن ماسك استخف بموظفي "تويتر" الحاليين، مثل فيجايا جاد، وهي كبيرة محاميي الشركة التي تحظى باحترام كبير، وأنقذت الشركة من العديد من الأفخاخ السياسية، بما في ذلك قرار حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان إيلون ماسك جمع 7.1 مليار ‏دولار إضافية لدعم استحواذه على موقع "تويتر" للتغريدات، من بينها 1.9 مليار دولار من الأمير السعودي، الوليد بن طلال‏.

المصدر: روسيا اليوم

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