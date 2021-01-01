تحديث جديد لأنظمة ويندوز يحرم مستخدمي الحواسب من ميزة مهمة

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اشتكى بعض مستخدمي Windows 10 من مشكلات في عمل أداة لقطة الشاشة بعد تحميل أحد التحديثات لنظام تشغيل حواسيبهم.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي أنظمة Windows 10 توجهوا إلى شركة مايكروسوفت بشكاوى من عمل أداة أخذ لقطة للشاشة Snip & Sketch، وذلك بعد تحميل التحديث الذي أطلق في فبراير الماضي لأنظمة تشغيل حواسبهم.



وذكر في الشكاوى التي قدمت إلى مايكروسوفت أن مستخدمي الأداة المذكورة باتوا غير قادرين على أخذ لقطة لشاشات حواسبهم عبر الضغط على مفاتيح (Win + Shift + S) كما اعتادوا سابقا، وذلك بعد تحميل تحديث (KB5010342) الذي أطلق في 8 فبراير الفائت".

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ومن جهتها لم تعلن مايكروسوفت بشكل رسمي عن كيفية التعامل مع هذه المشكلة التقنية، أو متى ستقوم بإطلاق تحديثات برمجية للتعامل معها.وكانت مايكروسوفت قد أشارت سابقا إلى أن تحديث (KB5010342) الذي أطلقته لأنظمة Windows 10 حمل معه بعض ميزات الأمان لحماية أنظمة الحواسب من الاختراق، كما صحح بعض الثغرات البرمجية التي كانت تؤثر على عمل الحواسب وعمل الأدوات الخارجية المقترنة بها.وتجدر الإشارة إلى أن موقع CNews ذكر في منتصف أبريل الماضي أن بعض مستخدمي أنظمة Windows 10 وWindows 11 قد اشتكوا أيضا من مشكلات في عمل المتصفحات في حواسيبهم بعد تحميل تحديثات لأنظمة تشغيل هذه الأجهزة.