تحديث جديد لأنظمة ويندوز يحرم مستخدمي الحواسب من ميزة مهمة

اشتكى بعض مستخدمي Windows 10 من مشكلات في عمل أداة لقطة الشاشة بعد تحميل أحد التحديثات لنظام تشغيل حواسيبهم.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي أنظمة Windows 10 توجهوا إلى شركة مايكروسوفت بشكاوى من عمل أداة أخذ لقطة للشاشة Snip & Sketch، وذلك بعد تحميل التحديث الذي أطلق في فبراير الماضي لأنظمة تشغيل حواسبهم.
وذكر في الشكاوى التي قدمت إلى مايكروسوفت أن مستخدمي الأداة المذكورة باتوا غير قادرين على أخذ لقطة لشاشات حواسبهم عبر الضغط على مفاتيح (Win + Shift + S) كما اعتادوا سابقا، وذلك بعد تحميل تحديث (KB5010342) الذي أطلق في 8 فبراير الفائت".
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