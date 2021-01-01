تعرف كيف ستبدو المحطة الفضائية الروسية "روس"

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وقعت مؤسسة "روس كوسموس" وشركة "إينيرغيا" عقدا لإعداد رسم تخطيطي لمشروع المحطة الفضائية الوطنية الروسية "روس".



وقد أوضح دميتري روغوزين مدير عام "روس كوسموس" بعد مراسم توقيع العقد، كيف ستبدو المحطة الوطنية المستقبلية.



ووفقا لموقع المشتريات الحكومية، كانت "روس كوسموس" قد نشرت على موقعها رسوما لهيكل المحطة الوطنية، وتبلغ قيمة العقد الذي أبرم يوم 22 أبريل الماضي حوالي 3 مليار روبل، على أن ينجز قبل اليوم الوطني لرواد الفضاء في 12 أبريل 2024.

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ووفقا لهذا العقد، سيتم تصميم المحطة "روس" على مرحلتين.أولاً ، سوف يفكر المهندسون والعلماء الروس ويحسبون ميلان مدار ROS ، وكيف سيتم النشر، وما هي تكلفة توصيل كيلوغرام واحد من البضائع إلى المدار، وكيف سيتم إرسال المركبات الفضائية من "روس"إلى مدار حول القمر. وهذه مسألة مهمة لتنفيذ البرنامج الروسي الخاص باستكشاف القمر.الخيار الثاني لمحطة "روس"وتتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من التصميم وتحديد المهام التقنية لمختلف خيارات المحطة. كما يجب تحديد كيفية توفير الاتصالات للمحطة وكيفية إعداد طاقمها (2-4 رواد) الذين سيتناوبون في خدمة المحطة، وكيف ستعمل المحطة عندما تكون غير مأهولة.وبالنظر إلى أنه من المقرر حاليا تحديد موقع "روس" على خطوط العرض العالية، حيث تأثير الإشعاع الكوني أقوى بثلاث مرات مقارنة بموقع المحطة الفضائية الدولية، فإنه قد يسبب مشكلات صحية لرواد الفضاء، لذلك سيزورونها في رحلات عمل فقط بصورة دورية.ومن المعروف، أن محطة "روس" ستتكون من وحدات تجمع واحدة بعد أخرى، ما يسهل لاحقا استبدال الوحدة البالية بأخرى جديدة. أي نظريا مدة خدمة المحطة غير محددة.وقد أعلن أن الغرض من بناء "روس" هو تنفيذ المصالح الوطنية في مجال النشاطات المأهولة وتطوير العلوم والاقتصاد.