اندلاع توهجات هائلة للمرة الثانية هذا الأسبوع..الشمس تحترق..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

اندلع توهج شمسى قوى من سطح الشمس، والتقطت وكالة ناسا صورا مذهلة له، وفق لتقرير RT.



وسجّل توهج الفئة X، الأقوى الذي أنتجه نجمنا، بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا حيث انفجر من بقعة شمسية على الطرف الأيسر السفلي للشمس في الساعة 9:25 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 مايو.



وتعد البقع الشمسية مناطق على سطح الشمس حيث تتشابك الحقول المغناطيسية القوية، الناتجة عن تدفق الشحنات الكهربائية، في مكامن الخلل قبل أن تنفجر فجأة.

قد يعجبك أيضا...

ويقذف إطلاق الطاقة الناتج رشقات من الإشعاع تسمى التوهجات الشمسية والنفاثات المتفجرة من المواد الشمسية تسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي (CMEs).وتصنف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) التوهجات الشمسية من A إلى X بناء على شدة الأشعة السينية التي تطلقها، حيث يكون لكل مستوى 10 أضعاف شدة الأخير.وسجل هذا التوهج على أنه X1.1، وهو التوهج الثاني لهذه القوة التي تنتجها الشمس هذا الأسبوع. إنه أيضا ثالث أقوى توهج شمسي في عام 2022: أطلق النجم توهج X2.2 في 19 أبريل وX1.3 في 30 مارس.وكتبت ناسا على تويتر بعد الحدث: "التوهجات الشمسية هي انفجارات قوية من الإشعاع. لا يمكن للإشعاع الضار من التوهج أن يمر عبر الغلاف الجوي للأرض ليؤثر جسديا على البشر على الأرض، ومع ذلك - عندما يكون شديدا بدرجة كافية - يمكن أن يزعج الغلاف الجوي في الطبقة التي تنتقل فيها إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاتصالات".وبمجرد وصولها إلى الأرض، تقوم الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التوهجات الشمسية بتأين الذرات في الغلاف الجوي العلوي، ما يجعل من المستحيل ارتداد موجات الراديو عالية التردد منها مما يؤدي إلى تعتيم الراديو.ويحدث التعتيم الراديوي فوق المناطق التي أضاءتها الشمس خلال وقت التوهج، ويتم تصنيفها من R1 إلى R5 وفقا لشدتها.وتسبب هذا التوهج الأخير في تعتيم R3 فوق المحيط الأطلسي، وهو نفس القوة مثل التعتيم الناجم عن التوهج فوق أستراليا وآسيا خلال عطلة عيد الفصح في الشهر الماضي. والنشاط الشمسي، الذي عرفه علماء الفلك منذ عام 1775، يرتفع وينخفض ??وفقا لدورة مدتها 11 عاما تقريبا، كان مرتفعا بشكل خاص مؤخرا، مع تضاعف عدد البقع الشمسية تقريبا مما تنبأت به NOAA.