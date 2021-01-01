إيلون ماسك مديرا تنفيذيا لتويتر..بعد صفقة الـ44 مليار دولار..



إيلون ماسك إيلون ماسك

ذكرت تقارير مختلفة أنه من المرجح أن يتولى إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لتويتر، عندما تنتهي صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، ووفقًا لتقرير CNBC، قام "ماسك" بتفصيل الخطط في العروض التقديمية للممولين المحتملين للاستحواذ.



ويقود الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "باراج أجراوال" منصة التدوين المصغر منذ نوفمبر، بعد أن تولى القيادة من جاك دورسي، وقال ديفيد فابر من CNBC ، الذي نشر الأخبار لأول مرة حول تنحي دورسي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ، ادعى الآن أن ماسك سيكون الرئيس التنفيذي المؤقت في الشركة لبضعة أشهر.



وكشف طلب جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخميس الماضى أيضًا أن ماسك قد حصل على ما يقرب من 7.14 مليار دولار من التزامات الأسهم من الأصدقاء والمستثمرين الآخرين للاستحواذ على Twitter.

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وذكر التقرير أن ماسك تلقى مليار دولار من لاري إليسون ، المؤسس المشارك لشركة أوراكل ، و 5 ملايين دولار من شركة Honeycomb Asset Management ، التي استثمرت في شركته SpaceX.وقد قفز سهم تويتر قرابة 3 في المائة بعد آخر الأخبار ، بينما انخفضت أسهم تيسلا بأكثر من 4 في المائة، ووسط مخاوف من نزوح جماعي من تويتر ، استجوب الموظفون الأسبوع الماضي أجراوال بشأن مستقبلهم غير المؤكد بمجرد تولي ماسك زمام الأمور.وفي اجتماع أمس الجمعة، طالب الموظفون بإجابات من Agrawal حول كيفية تخطيط الشركة للتعامل مع "هجرة جماعية متوقعة مدفوعة من قبل ماسك"، ورد أجراوال بأنه يعتقد أن "مؤسسة تويتر المستقبلية ستستمر في الاهتمام بتأثيرها على العالم وعملائها".ويخشى موقع تويتر تحت قيادة أجراوال من أن أجندة ماسك "حرية التعبير" يمكن أن تضر بأعمالها الإعلانية البالغة 4.5 مليار دولار سنويًا، ويواجه المعلنون كوابيس لأن حرية التعبير يمكن أن تعرقل آفاقهم على المنصة حيث قد يظهر اسم علامتهم التجارية جنبًا إلى جنب مع خطاب الكراهية والمحتوى المسيء أو الخطير دون اعتدال.وقد وقعت ما يقرب من 26 منظمة ناشطة ومنظمة غير حكومية رسالة إلى معلني تويتر تطلب منهم مقاطعة المنصة إذا قام ماسك بإجراء تغييرات على إدارة المحتوى.