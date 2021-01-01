مرسيدس The Flip بهيكل AMG GT وواجهة G-Class

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صورة الخبر: مرسيدس
مرسيدس

بعد أيام من التشويق لسيارة مميزة من مرسيدس، أعلنت الشركة الألمانية عن سيارتها The Flip المخصصة على أساس AMG GT وبواجهة G-Class.

ستكون السيارة وحيدة من نوعها، وقد عملت الشركة عليها مع الفنان will.i.am ولم تحمل الاسم الذي كان متوقعاً سابقاً. وتقول مرسيدس أنها صنعت The Flip لأجل مساعدة المجتمعات المحرومة من التعليم على الحصول على تعليم الفنون والعلوم.

تعتمد السيارة على سيارة AMG GT ذات الـ4 أبواب، واستبدل المصممون الأبواب بباب واحد كبير مقصي يفتح للخلف، وتحمل سقف كلاسيكي مماثل لسيارة SLS كوبيه، ويطلق على الواجهة الجديدة اسم “الدب” وتحمل شعار مرسيدس على شكل وجه دب. وستطلق الشركة مجموعة أزياء مرتبطة بالسيارة باسم Bear Witness ستكون متاحة في مرسيدس ميامي وفي متجرها على الإنترنت. وستذهب معظم الأرباح لشركة i.am/Angel للمساعدة على التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

لم تحدد الشركة المحرك الذي تحمله السيارة، قال will.i.am “لم أرغب بتغيير المحرك لأن AMG تنتج محركات رائعة”، وعلى الأرجح أن السيارة تحمل محرك V8 ينتج 640 حصان من سيارة AMG GT 63 S.

المصدر: سعودى شفت

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