سنعيد نيسان بعث نيسمو بمحركات كهربائية



نيسان نيسان

مثل شركات السيارات الكبرى، تريد نيسان حجز مكان لنفسها في عالم السيارات الكهربائية الخارقة.



لإنجاز هذا الهدف، تريد نيسان إعادة بعث علامة نيسمو بمحركات كهربائية، ربما يعني ذلك أن نيسمو ستحصل على سياراتها الخاصة بدلاً من أن تكون مجرد فئة للأداء العالي لسيارات نيسان. يقول رئيس العلامة التجارية في أوروبا Guillaume Cartier “إن نيسمو هي أحد الأصول التي نمتلكها، وهذا شيء نريد إعادة بعثه. وهل سيكون لدينا بعض، دعنا نقول، السيارات المشتقة من نيسمو؟ الجواب نعم”.



من ناحية أخرى، يمكن أن تحصل أي سيارة من سيارات نيسان على فئة نيسمو، بما في ذلك جوك وليف الكهربائية، ولكن Cartier أكد أن ذلك لن يكون مجرد تجميل، وأنهم يرغبون دوماً بأداء عالي لسيارات نيسمو.