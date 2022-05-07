أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7-5-2022.. وعيار 21 ينهار بقوة



اسعار الذهب اسعار الذهب

انهيار عنيف شهده سعر الذهب اليوم عالميا ليفقد المعدن جزءا من مكاسبه، وتتراجع معه أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-5-2022 بشكل كبير في مطلع تداولات اليوم بمحال الصاغة بالتزامن مع حالة بيع ملحوظة من المستثمرين في البورصة العالمية للمعادن لجني الأرباح مساء أمس وصعود عوائد السندات الأمريكية.



وعلمت المال من تجار المعادن الثمينة، أن الذهب فقد نحو 30 جنيها للجرام مجددا بعد أن بلغ ذروته التاريخية أمس، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا لآن نحو 1220 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التى سجلت 1250 جنيها، غير متضمنة المصنعية، وسط ركود كبير في المبيعات.



وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7-5-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1390 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر انخفاضا بعد أن سجل تراجعا بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1390 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1220 جنيها)وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل وكبير على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1220 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (1040 جنيهًا)فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا هبوطا محليا ليسجل 1040 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (9760 جنيها)وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الآن نحو 240 جنيها ويسجل نحو 9760 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 43090 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.398 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن السعر الحالي للذهب اجتهادي وتقديري من أغلب تجار الذهب وأن السعر غير حقيقي وسيظهر السعر الحقيقي عند عودة البنوك للعمل مجددا.وتراجعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بنحو 15 دولارات لتسجل نحو 1883 دولارا.