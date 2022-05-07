أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 7-5-2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن



يسعى الكثيرون إلى الحصول على مصدر للبروتين لجسمهم سواء من يريد بناء جسمه أو الحفاظ على وزنه مع التماري الرياضية المختلفة، لذا يبحثون عن كل ما يفيدهم ومن ضمن الأطعمة التي تحتوي على البروتين الدواجن، إذ يبحث الناس عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية بشكل يومي.



واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي وفي إطار حرصهم على ما يفيد صحتهم وشرائه وتناوله، يوضح هذا التقرير ونقدم لكم في السطور التالية، تفاصيل أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتجارية اليوم السبت الموافق 7 مايو، وفق جولة «الوطن» في المحلات والأسواق التجارية.



أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وتباينت أسعار الدواجن في المحلات والأسواق التجارية الكبرى اليوم، وسجلت التالي:

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- سجل سعر الدواجن الحية، التي يصل وزنها إلى 2 كيلوجرام اليوم السبت نحو 77 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم السبت بين 90 و100 جنيه.- تراوح سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت بين 82 و100 جنيه.- سجل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم السبت نحو 75 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم السبت بين 42 و48 جنيهًا.- سعر الكيلو من الأوراك تراوح اليوم السبت بين 48 و52 جنيهًا.- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم السبت بين 70 و90 جنيهًا.- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم السبت بين 50 و55 جنيهًا.أسعار الكتاكيت اليوموتأتي أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 7-5-2022 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر، كالتالي:- تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت بين 2.75 و3.25 جنيه.- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم السبت بين 8 و12 جنيهًا.- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت بين 2.2 و6 جنيهات.أسعار الكبدة اليوموصل سعر كيلو الكبدة اليوم إلى 85 جنيهًا.وسجل سعر الكيلو من القوانص اليوم نحو 67 جنيهًا.