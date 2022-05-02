إفلاس الولايات المتحدة ممكن في حالتين.

قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية أوكسانا خولودينكو، إنه من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون على المدى المتوسط وكذلك البعيد.
وذكرت أن الاحتمال الأول - وارد في غضون 1-2 سنوات ، والثاني - في سياق أكثر من 10 سنوات. الخيار الأخير هو الأرجح، لكن حدوثه يرتبط بوقوع أحداث غير متوقعة أي ما يسمى "بالبجعة السوداء"- نظرية البجعة السوداء (بالإنجليزية: Black swan theory) هي نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة.
وأضافت خولودينكو، التي تشغل منصب رئيسة قسم التحليل في شركة استثمارية، أنه يوجد خياران للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة. في الحالة الأولى، رفض زيادة حد ديون الدولة، في الحالة الثانية - رفض دفع الفائدة فيما يتعلق بالالتزامات.
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