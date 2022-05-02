إفلاس الولايات المتحدة ممكن في حالتين.

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قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية أوكسانا خولودينكو، إنه من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون على المدى المتوسط وكذلك البعيد.



وذكرت أن الاحتمال الأول - وارد في غضون 1-2 سنوات ، والثاني - في سياق أكثر من 10 سنوات. الخيار الأخير هو الأرجح، لكن حدوثه يرتبط بوقوع أحداث غير متوقعة أي ما يسمى "بالبجعة السوداء"- نظرية البجعة السوداء (بالإنجليزية: Black swan theory) هي نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة.



وأضافت خولودينكو، التي تشغل منصب رئيسة قسم التحليل في شركة استثمارية، أنه يوجد خياران للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة. في الحالة الأولى، رفض زيادة حد ديون الدولة، في الحالة الثانية - رفض دفع الفائدة فيما يتعلق بالالتزامات.

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وتابعت الخبيرة القول: "فيما يتعلق بموضوع رفع حد الدين الوطني، كقاعدة عامة، تجري نقاشات طويلة في الكونغرس. عادة ما يتم حل المشكلة حول الموعد النهائي. إذا تأخر القرار الإيجابي، يتم إطلاق إجراء فني مؤقت لخدمة الدين العام".وأضافت أن سيناريو التخلف عن سداد الديون ممكن، لكن من الناحية النظرية فقط.