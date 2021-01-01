تعلم عمل مكرونة حلويات زى محلات دمياط

مكرونة حلويات
طريقة عمل مكرونة حلويات زى محلات دمياط و تعد طريقة عمل المكرونة من اشهر حلويات دمياط بطريقه عمل جديده و مبتكرة جدا و يقبل عليها كل من الكبار و الصفار ذالك بسبب طعمها الشهي و اللذيذ طريقة عمل العزيزية باللبن بطريقة عمل زي محلات حلويات دمياط و اطيب
مكونات عمل مكرونة
ربع كيلو مكرونة
كيلـو من الحليب السائل
نصـف كيلـو من السكـر غير ناعم
2 صفار بيض
ملعـقة من فانيلا سائلة
رشة من ملح الطعام
ملعقتان من النشا
مكسرات على حسب الرغبة كالفول السودان
ماء بارد
طريقة عمل المكرونة باللبن زي المحلات في دمياط
نقوم بسلق المكرونة في وعاء به ماء مغلي على نار متوسطة مع التقليب بين حين وأخر
ثم يضاف الي ماء السلق رشةمن الملح وقرب أن تنضج المكرونة نغسلها بالماء بالبارد جيداً ثم نضعها على جنب ونصفيها جيدًا من الماء
ثم نحضر وعاء أخر ويوضع على النار و نضيف الحليب مع السكـر ونقلبهم معا جيدًا حتى نتأكد من أن السكـر قد ذاب تمامًا بالكامل
ثم بعد ذالك تضاف المكرونة المسلوقة للحليب وتقلب جيدًا ويوضع هذا الخليط بعد ذلك بالخلاط الكهربائي ونضربه جيدا حتى يصبح لدينا خليط ناعم جدا من المكرونة
ثم يرفع الخليط مرة ثانية على نار متوسطة ونذيب النشا مع كمية من الماء البارد ونضيفها على الخليط المجهز يضاف صفار البيض مع الفانيلا السائلة ونقلبهم سويا حتى تختلط المكونات مع بعضها و التخلص ايضا من أي زفارة موجودة في البيض
بعد دقيقتين نطفي النار ونحضر صينية و نقوم بوضع العزيزية بها و ندخلها في الفرن لمدة نصـف ساعة على درجه حرارة متوسطه 180 درجة مئوية
و عندما تنضج العزيزية نشعل الشواية حتى تاخذ اللون اللذهبي الجذاب وتترك مكرونة باللبن حتى تبرد تماما
ثم تقطع الي مربعات متوسطة الحجم و تقدم باردة مع العصير و المشروبات الدافئة
و يمكنكي إيضا إضافة بعض أنواع المكسرات الي العزيزية علي طريقة شهية زي الفول السوداني أو اللوز والكاجو على المكرونة و قدمي العزيزية باللين علي طريقة لذيذة و زي محلات حلويات دمياط و بالهناء و الشفاء
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