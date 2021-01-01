منها الابتعاد عن التوتر.. 5 عادات تخفض الكولسترول بصمت..



خفض الكولسترول خفض الكولسترول

ارتفاع مستوى الدهون في الجسم أزمة صحية خطيرة، إذا لم يتم تشخيصها أو السيطرة عليها في الوقت المناسب يمكن أن تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين مما قد يؤدي إلى انسداد أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



الكولسترول، هو مادة شمعية في الدم، تدعم تكوين الخلايا السليمة، بينما تساعد بعض الأطعمة وخيارات نمط الحياة في التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة وخفضها، إلا أن هناك أنواعًا أخرى يمكن أن تسهم في حدوث ارتفاع غير صحي في الدهون يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل.



ألقِ نظرة على 5 عادات من شأنها أن تخفض بصمت مستويات الكوليسترول المرتفعة وفقا لموقع " webmd".

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الإقلاع عن التدخين:يؤدي التدخين إلى ضيق الشرايين ورفع ضغط الدم وبالتالي زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن تؤدي هذه العادة غير الصحية أيضًا إلى رفع مستويات الكوليسترول مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين الذي يمكن أن يهدد الحياة، لذلك ، إذا أقلعت عن التدخين ، فإن التدهور في مستويات الكوليسترول يتوقف وبالتالي ينخفض ??البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) بصمت.الامتناع عن شرب الكحول:الكحول بأي شكل من الأشكال لا يعتبر صحياً للقلب، بأي شكل من الأشكال ، قد يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، لذلك عندما يشرب المرء القليل منه أو يمتنع تمامًا ، يتم الحفاظ على مستويات الكوليسترول دون بذل الكثير من الجهد.تناول ثمار الحمضيات:لمحبي الليمون والبرتقال والتوت مثل الفراولة والتوت وغيرها الكثير، قد لا يكون ارتفاع الكوليسترول مصدر قلق لأن محتوى فيتامين سي في هذه الفاكهة يعمل بشكل جيد مع الألياف للحفاظ على LDL تحت السيطرة.تناول الأسماك الدهنية بدلاً من اللحوم:الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب، من ناحية أخرى، تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة. لذلك، فإن التحول إلى بديل صحي يمكن أن يساعدك على خفض الدهون السيئة بصمت.قل لا للتوتر:الإجهاد هو عامل آخر من العوامل المساهمة في الكوليسترول، لذا اجلس واسترخي، وقم ببعض التأمل، أو اقرأ كتابًا، أو تناول فنجانًا من القهوة أو اخرج مع الأصدقاء لتقليل التوتر دائمًا.