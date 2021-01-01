القبض على 13 صبيا تحرشوا بسائحتين في الأهرامات

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صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.


وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية "13 طالبا أعمارهم تتراوح بين 13-15 عاماً" كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر ، وأفادوا أنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

وتبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتساب، وقام مرشد أخر بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

المصدر: elbalad

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