نصائح للفتيات ضرورية للحفاظ على صحة الشعر



للحفاظ على صحة الشعر للحفاظ على صحة الشعر



تحلك كل سيدة و فتاه بـ الشعر الحريري والناعم والصحي فهو أمر مرضي للغاية، هناك أنواع مختلفة من الشعر مثل الشعر الطويل والقصير والمجعد والمملس والجاف وما إلى ذلك، لكن في هذه الأيام بدأ الكثير في استخدام المنتجات الساخنة على الشعر مثل المكواة وتجعيد الشعر والمجفف ، وكلها معًا تؤثر على جودة الشعرمما يجعلها تبدو جافة وباهتة.



نصائح تساعدك على جعل الشعر ناعمًا ومنعشًا



- استخدام الزيت والسيروم - تزييت شعرك باستخدام المصل يعطي تغذية لشعرك مما يجعله صحيًا، كما أن التزييت والسيروم يحميان شعرك من التآكل والتلف المنتظم، يمكن استخدام المصل قبل وبعد الغسل ، ويطلب منك استخدامه حسب تعليمات الاستخدام أو ما تفضله.

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- حافظ على نظافة شعرك - خلال الصيف تعمل الشمس والعرق والأوساخ على شعرك، يُقترح التأكد من استخدام الشامبو مرتين في الأسبوع لإزالة كل الدهون. أيضًا ، تجنبي الكثير من الشامبو لأنه قد يجفف شعرك.- الاستخدام المنتظم للبلسم - ضعي كمية قليلة من البلسم بدءًا من منتصف شعرك إلى أسفل ووزعيها بالتساوي للتأكد من أن كل خصلة مغطاة بطبقة من النعيم المرطب.-لا تفرط في شطفه - بعد وضع البلسم ، يجب أن نحاول الشطف بالماء البارد والتأكد من أن شعرك زلق قليلاً، يخلق البلسم حاجزًا بين الشعر وجزيئات الغبار ، لذلك من المهم استخدام البلسم.-مشطي شعرك برفق - نحن بحاجة تمامًا لتجنب تمشيط عقد الشعر بمجرد خروجنا من الحمام لأن هذا النشاط يضر شعرك أكثر. بدلاً من ذلك ، يُنصح بتمشيط شعرك بلطف عندما يكون مبللاً ، ثم التبديل إلى الفرشاة عندما يكون جافًا.-استثمر في غطاء وسادة حريري - من المعروف أن القطن يمتص الرطوبة وبالتالي يمتص جميع الزيوت الأساسية من شعرك. من ناحية أخرى ، سيحافظ الحرير على هذه الزيوت ونظرًا لأن القماش لطيف ، فإنه يقلل الاحتكاك ، مما يؤدي إلى تقصف أقل.-قصي شعرك كل 6-8 أسابيع - قومي بقص الشعر بانتظام لتجنب تقصف الأطراف والحفاظ على مظهر صحي لشعرك- أفضل حل - استخدم منتجات الشعر العضوية والطبيعية للحصول على علاج كامل لشعرك ، واجعله يتغذى بشكل كامل وصحي ، ويحصل على النعومة المطلوبة .