محظورات داخل لجان امتحانات الترم الثاني بعين شمس

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس،عن المحظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية بالإضافة الي التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار علي ورقة الإجابة وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية و إثبات الطالب تلقيه لقاح كورونا.
وأكد الدكتور محمد رجاء إنه تم الانتهاء من الامتحانات الفصلية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج كل مادة فور الانتهاء من إجرائها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!