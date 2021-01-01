محظورات داخل لجان امتحانات الترم الثاني بعين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس،عن المحظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية بالإضافة الي التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار علي ورقة الإجابة وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية و إثبات الطالب تلقيه لقاح كورونا.







وأكد الدكتور محمد رجاء إنه تم الانتهاء من الامتحانات الفصلية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج كل مادة فور الانتهاء من إجرائها.

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وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية تستعد لإجراء الامتحانات العملية لنهاية العام الدراسي، والتي ستعقد بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، مشيرا إلى أن الامتحانات العملية ليس لها جدول موحد للكلية ولكن حسب كل فرقة بالإضافة إلى تقسيم الطلاب علي مجموعات طبقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية .وكشف عميد كلية العلوم عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أنها سوف تعقد في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو، على أن تعلن الجداول النهائية لها بعد عيد الفطر .