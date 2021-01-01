إجراءات صارمة في بكين للسيطرة على تفشي كورونا

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بدأت العاصمة الصينية بكين جولة جديدة من الاختبارات الجماعية لاستكشاف فيروس كورونا COVID-19 اليوم وتم إغلاق المزيد من خطوط النقل ومحطات المترو ، في إطار السعي لتفادي مصير شنجهاي ، حيث يعيش ملايين السكان، في إغلاق تام لأكثر من شهر، وفق ماذكرت صحف دولية.



وتسببت التحركات الصارمة بفرض قيود على شنجهاي ، المركز الاقتصادي والمالي ، في إحباط سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة ، وأثارت احتجاجات بشأن الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية وفقدان الدخل ، والإزدحامات غير الصحية في مراكز الحجر الصحي المركزية.



وتم السماح لبعض الناس بالخروج في الأسابيع الأخيرة ، يقول معظم السكان إنهم لا يزالون غير قادرين على مغادرة مجمعاتهم السكنية.

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وتسعى بكين جاهدة لتجنب حدوث انفجار في حالات كورونا مثل شنجهاي ، أكبر مدينة في الصين ، من خلال إجراء جولات من الاختبارات الجماعية ، وحظر خدمات تناول الطعام في المطاعم في مناطق متعددة وإغلاق أكثر من 60 محطة مترو أنفاق ، أي حوالي 15? من الشبكة.وانخفضت حالات الإصابة في شنجهاي خلال ثمانية أيام وتقول المدينة إن تفشي المرض تحت السيطرة، مما سمح لها بإغلاق بعض المستشفيات المؤقتة التي تسابقت لبناءها مع تضخم أعداد الحالات.وأشارت السلطات إلى أن التيسير الكامل لا يزال بعيد المنال ، محذرة من التراخي بالالتزام بهدف الصين المتمثل في عدم انتشار فيروس كورونا.و أرجأ مسؤولو شنجهاي اليوم السبت امتحان القبول بالجامعة "جاوكاو" لمدة شهر حتى أوائل يوليو.وقال لي تشيانج ، كبير مسؤولي الحزب الشيوعي في المدينة ، وهو حليف مقرب من الرئيس شي جين بينج ، في اجتماع حكومي يوم الجمعة بأنه "من الضروري إصدار أوامر عسكرية على جميع المستويات ، واتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وقوة للتغلب على الحرب الكبرى والعظيمة، وهي الاختبارات ، بحسب بيان رسمي.وانخفض عدد الإصابات في شنجهاي خارج المناطق الخاضعة للإغلاق - وهو مقياس لما إذا كان يمكن إعادة فتح المدينة، وبلغ إجمالي الحالات الجديدة حوالي 4000 حالة.وتقوم شنجهاي ببناء الآلاف من محطات اختبار PCR الدائمة ، بما يتماشى مع المدن الأخرى ، حيث تتطلع الصين إلى جعل الاختبارات المنتظمة ميزة للحياة اليومية.وتجاوز عدد المصابين بفيروس " كورونا " على مستوى العالم 514.16 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 6 ملايين و643 ألفا و433 حالة.وتم تسجيل الإصابات بالفيروس وفق إحصاء رويترز في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019 بينما سجلت الصين 345 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد19، من بينها 253 حالة في مدينة شنجهاي، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.وإلى جانب شنجهاي، سجلت تسع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد19-، بما في ذلك 45 حالة في بكين و29 حالة في خنان.كما أبلغت شنجهاي عن 3961 إصابة محلية بدون أعراض، من إجمالي 4275 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).وتم تسجيل 13 حالة وفاة بسبب كوفيد19- يوم الجمعة، كلها في شنجهاي