فيديو .. الأرصاد تنفي أرتفاع درجات الحرارة لـ 50 مئوية



الأرصاد تنفي أرتفاع درجات الحرارة الأرصاد تنفي أرتفاع درجات الحرارة

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد عن تسجيل درجات الحرارة 50 درجة مئوية الأيام المقبلة، قائلة: "درجات الحرارة على مدار الأسبوع تتراوح بين 30 و 33 درجة مئوية وقد تتجاوز 40 درجة مئوية فقط في جنوب الصعيد".



وأوضحت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية "تن"، أن طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد.



ونوهت “غانم” إلى أنه من الوارد في مثل هذا التوقيت من العام أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى أكثر من 40 درجة مئوية، موضحة أن فصل الصيف يبدأ في 21 يونيو المقبل، وتتأثر خلاله البلاد بمنخفض الهند.

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غدا.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى 41 درجةتشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.ويكون الطقس غدا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.