موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة والفشل في السهلة



موسيماني موسيماني

كشف بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي عن استعداد فريقه لمواجهة وفاق سطيف بشكل كامل، مبديا تعجبه من عدم الإجادة في بعض المباريات السهلة.



الأهلي يستعد لمواجهة وفاق سطيف مساء غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا مباراة أمام فريق كبير، وفاق سطيف أخرج فريق كبير مثل الترجي وهو ما يكشف أنه خصم قوي، ليس فقط أخرج الترجي وإنما أخرجه على أرضه في تونس".



وأضاف "فريق يلعب بشكل قوي في ملعبه وخارجه ويملك مدير فني جيد وحارس مرمى ممتاز، وهو ما شاهدناه في مباراتهم التي درسناها".

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موسيماني أتبع "لا أعرف سبب الفوز في مباريات صعبة وعدم الإجادة في مباريات أقل. نقوم بعملنا ونلعب بطريقتنا، وجهازنا الفني يحضر جيدا لكل مباراة".المدرب الجنوب إفريقي أتبع "آخر 7 سنوات تقريبا نعمل مع الجهاز المعاون من محللين الأداء والجهاز البدني معي منذ 8 سنوات، وأحيانا نجيد وأحيانا لا، ولكن لدينا مبدأ وهو احترام الخصم ودراسته بشكل مميز وسمات كل لاعب الفردية بغض النظر عن المدير الفني للمنافس".واستمر "هناك ثلاثة لاعبين في سطيف سبق لي مواجهتهم مع صن داونز. ولديهم مدير فني جيد ولست متفاجئ من وصولهم لنصف النهائي".وأكمل "تاريخ المواجهات؟ أحيانا نعم يؤثر وأحيانا لا يؤثر في نتائج المباريات. فرق مثل ريال مدريد قد يكون لتاريخها تأثير. بايرن ميونيخ ضد فياريال لم يكن لتاريخه دور.وأتم "الأداء في الملعب من يحدد. التاريخ يقول أن الأهلي يصل إلى الدور نصف النهائي. لدينا خبرات كبيرة ووصلنا لنصف نهائي كأس العالم للأندية. لعبنا مباريات كبيرة ونملك خبرات عريضة تجعلنا لا نملك أعذار في هذا الجزء. سنحترم الوفاق كما احترمنا الرجاء في الدور نصف النهائي".كان الأهلي قد أعلن قائمة المباراة، ويغيب عنها عمرو السولية ومحمد عبد المنعم، فيما يعود أليو ديانج، وأحمد عبد القادر.