أسباب وعلاج القدم المسطحة



القدم المسطحة القدم المسطحة



عادةً ما تكون القدم المسطحة غير مؤلمة بل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكاحلين والركبتين. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، لا تتطلب القدم المسطحة أي علاج إلا إذا كانت تسبب لك الألم



ما الذي يسبب القدم المسطحة؟



وفقا لموقع هيلث يمكن أن تحدث القدم المسطحة بسبب الجينات ويُعد الألم في القدمين أكثر العلامات شيوعًا على الأقدام المسطحة ، وينتج عن توتر العضلات والأربطة.

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من الشائع أن يحدث الألم في الأجزاء التالية من الجسمكاحلقوس القدمركبةاسفل الظهريمكن أن تتسبب القدم المسطحة أيضًا في توزيع غير متساو للوزن - فقد يواجه الشخص صعوبة في المشي أو الجري بشكل متساوٍ.ما هي عوامل الخطر للقدم المسطحة؟بدانةإصابات وتر العرقوبعظام مهشمةالتهاب المفصل الروماتويديالشلل الدماغيداء السكريمتلازمة داونضغط دم مرتفعحملكيف يتم تشخيص القدم المسطحة؟سيفحص طبيبك قدميك من الخلف والأمام وإذا كنت تعاني من ألم شديد في قدميك ، فقد يطلب طبيبك الاختبارات التالية:الأشعة السينيةالاشعة المقطعيةالموجات فوق الصوتيةالتصوير بالرنين المغناطيسيما هو علاج القدم المسطحة؟ما لم تسبب القدم المسطحة الألم ، فلا داعي للعلاج. ومع ذلك ، إذا كانت قدمك المسطحة مؤلمة ، فقد يقترح طبيبك ما يلي :1-تمارين الإطالة.2-الأحذية الداعمة.3-الجراحة : قد تخضع أيضًا لعملية جراحية لعلاج مشكلة مرتبطة بالقدم المسطحة ، مثل تمزق الأوتار أو تمزقه.