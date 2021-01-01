أسباب وعلاج القدم المسطحة

القدم المسطحة
عادةً ما تكون القدم المسطحة غير مؤلمة بل يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكاحلين والركبتين. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، لا تتطلب القدم المسطحة أي علاج إلا إذا كانت تسبب لك الألم
ما الذي يسبب القدم المسطحة؟
وفقا لموقع هيلث يمكن أن تحدث القدم المسطحة بسبب الجينات ويُعد الألم في القدمين أكثر العلامات شيوعًا على الأقدام المسطحة ، وينتج عن توتر العضلات والأربطة.
من الشائع أن يحدث الألم في الأجزاء التالية من الجسم
كاحل
قوس القدم
ركبة
اسفل الظهر
يمكن أن تتسبب القدم المسطحة أيضًا في توزيع غير متساو للوزن - فقد يواجه الشخص صعوبة في المشي أو الجري بشكل متساوٍ.
ما هي عوامل الخطر للقدم المسطحة؟
بدانة
إصابات وتر العرقوب
عظام مهشمة
التهاب المفصل الروماتويدي
الشلل الدماغي
داء السكري
متلازمة داون
ضغط دم مرتفع
حمل
كيف يتم تشخيص القدم المسطحة؟
سيفحص طبيبك قدميك من الخلف والأمام وإذا كنت تعاني من ألم شديد في قدميك ، فقد يطلب طبيبك الاختبارات التالية:
الأشعة السينية
الاشعة المقطعية
الموجات فوق الصوتية
التصوير بالرنين المغناطيسي
ما هو علاج القدم المسطحة؟
ما لم تسبب القدم المسطحة الألم ، فلا داعي للعلاج. ومع ذلك ، إذا كانت قدمك المسطحة مؤلمة ، فقد يقترح طبيبك ما يلي :
1-تمارين الإطالة.
2-الأحذية الداعمة.
3-الجراحة : قد تخضع أيضًا لعملية جراحية لعلاج مشكلة مرتبطة بالقدم المسطحة ، مثل تمزق الأوتار أو تمزقه.
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