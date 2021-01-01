تعرفي علي فوائد صحية لتناول زيت السمك



زيت السمك زيت السمك



فوائد صحية عديدة لتناول زيت السمك لصحتك فهو يعد أحد المكملات الغذائية الأكثر صحة والأكثر استخدامًا ويعد غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية



يعتبر زيت السمك أيضًا أفضل بديل إذا كان الشخص نباتيًا أو لا يستمتع بتناول السمك. تحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 على عناصر غذائية أساسية مهمة في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة وأمراض القلب



فوائد زيت السمك أوميجا 3

قد يعجبك أيضا...

يتكون ما يقرب من 30? من زيت السمك من أوميجا 3 ، في حين أن 70? المتبقية عبارة عن دهون أخرى. تحتاج أجسامنا إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية للعديد من الوظائف ، بدءًا من نشاط العضلات وحتى نمو الخلايا.1. يعالج بعض حالات الصحة العقليةيتم التحكم في الحالة المزاجية والصحة العقلية بواسطة مادة كيميائية تسمى السيروتونين تفرز في الدماغ. يؤدي الاستهلاك المنتظم لزيت السمك إلى تسريع إفراز السيروتونين. وبالتالي ، فإن إطلاق السيروتونين دون انقطاع يساعد في فع الحالة المزاجية ، وبالتالي يساعد في تحسين الصحة العقلية للشخص2. النوبات القلبية والسكتات الدماغيةأخذ فوائد زيت السمك أثناء تعافي الشخص من السكتة الدماغية. يمكن للناجين من السكتات الدماغية طلب المساعدة من الصفات المعززة للدماغ من DHA وأحماض أوميغا 3 الدهنية. كما لوحظ أن زيت السمك يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.3. فوائد زيت السمك أثناء الحمللأن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تحدد الأساس لمكون مهم للنسيج العصبي. هذه لها تأثير مفيد على نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي وتعزيز جهاز المناعة ومكافحة اكتئاب ما بعد الولادة وتقلبات مزاج الأم ، وهي بعض الفوائد الإضافية الإضافية لزيت السمك.4. رفع المناعةيرتفع مع الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية القدرة على محاربة الالتهابات