طريقة عمل عرق تربيانكو بمذاق لا يقاوم



عرق تربيانكو عرق تربيانكو



عرق تريبيانكو من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، ويمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق شهي.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، ، طريقة عمل عرق تريبيانكو فيما يلي



مقاديرعرق تريبيانكو

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عرق تريبيانكوفصوص ثوم صحيحة2 بصلة أرباع4 فص ثوم مفروم4 عود كرفس قطع3 جزر شرائح4 ورقة لاورانصف ملعقة صغيرة حبهان مطحونرشة جوزة الطيبملحفلفل أسودزبدةزيت نباتيطريقة تحضير عرق تريبيانكوبالسكينه قومي بفتح فتحات صغيرة ونضع في هذه الفتحات فصوص الثوم ونتبل العرق من جميع الاتجاهات بتتبيلة مكونة من الملح والفلفل وجوزة الطيب والحبهان ونفرك التوابل علي العرق جيدا ثم نحمر العرق في طاسة بها قطعة زبده مع زيت علي النار.تجهيز الطبق:في صينية الفرن نضع الخضار الشرائح في قاع الصينية ( جزر وبصل وكرفس والتوابل والثوم الصحيح) وملح وفلفل اسود ونقلب ونضع العرق على الخضار ونضع على العرق السمنة الذي تم تحميرها ثم نسقيه بالمرقه ويغطي بورق فويل ويدخل فرن ساخن علي درجة حرارة ويراعي تقليب العرق في جميع الاتجاهات في الفرن اثناء التسويه وبعد تمام التسويه وخروجه من الفرن راعي عدم تقطيعه مباشره لابد ان نتركه يبرد قبل التقطيع ويقدم مقطع شرائح وبالهنا والشفا.