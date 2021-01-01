تعرف علي أسرار تجلب السعادة إلى حياتك



أسرار تجلب السعادة أسرار تجلب السعادة



يتعرض البشر دائما إلى التقلبات المزاجية مما يجعلهم يفقدون شعورهم بالسعادة، وفي بعض الأحيان ، لا نعرف ما سبب شعورنا بالإحباط ولكنك تجد نفسك تخشى الاستيقاظ في الصباح وتواجه صعوبة في قضاء يومك بشكل طبيعي، فيما يلي سنقوم بذكر خطوات لتعزيز الحالة المزاجية .







خطوات بسيطة تجعلك تشعر بالسعادة



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وفا لما جاء في موقع psychologytoday، فهناك بعض الاقتراحات كي تساعدك في العثور على مزيد من السعادة في علاقاتك وحياتك اليومية دون إنتظار جلب السعادة من أشخاص، ومن أبرز هذه الاقتراحات ما يلي :- اجمع الذكريات السعيدة :ويمكن لزيارة أماكن سب وإن شاهدت ذكرياتك السعيدة أن يجلب لك السعادة، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص السعداء يتذكرون الذكريات السعيدة في كثير من الأحيان على مدار اليوم د تجعلهم يشعرون بالمزيد من السعادة .- كافئ نفسك بشيء صغير :في بعض الأحيان ، في خضم الحياة اليومية ، نحتاج فقط إلى استراحة صغيرة، وبالاخص من يملكون الأطفال فإنهم يعرفون مدى أهمية بضع لحظات سعيدة بمفردك بالنسبة لهم .خطوات بسيطة تجعلك تشعر بالسعادة- مساعدة من حولك في أن يشعروا بالسعادة :وأكدت دراسة جديدة، انه مساعدة الآخرين في ان يشعروا بالسعادة د يجعلك ايضا تشعر بالسعادة .- التفكير بشكل إيجابي :وهناك العديد من الفوائد للتفكير بشكل إيجابي؛ حيث إنه يحسن نظام المناعة لدينا ، ويقلل من القلق ، ويقلل من احتمالية الانخراط في سلوك غير صحي ، ويجعلك تشعر بسعادة أكبر.- التخلص من التوقعات السيئة :وغالبا ما يعود التخلص من التوقعات السيئة على الشعور بالتفاؤل والسعادة، ويجب أيضا الإبتعاد عن الأشخاص الذين يحركون بنظرة تشاؤمية للأمور حتى لا تكتسب طاقة سلبية منهم .