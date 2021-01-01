اعرفي الفرق بين الأنواع المختلفة للشعر الكيرلي



الأنواع المختلفة للشعر الكيرلي الأنواع المختلفة للشعر الكيرلي



في تلك الفترة أصبح الشعر الكيرلي من أشهر أنواع الشعر، ولكن يوجد 3 أنواع من الشعر الكيرلي، يجب أن تعرفيهم، لكي تعرفي كيف تتعاملين مع شعرك المموج، ومن أبرز أنواع الشعر الكيرلي هو الشعر المموج ولكن ليس بشكل كلي « الويفي»، وعادة ما يكون ما بين الشعر المفرود والكيرلي, وبالنسبة للشكل فهو لامع إلا حد ما.



وهناك 3 أنواع فرعية لذلك النوع من الشعر الكيرلي وهم الـ Wavy 2A والـ Wavy 2B الـ Wavy 2C، ومن أهم النصائح للاهتمام بهذا النوع من الشعر، هو استخدام منتجات حماية الشعر من التجاعيد والرطوبة لكي تحافظي على متموجات الشعر ويصبح شكل شعرك صحي ولامع.



أما النوع الثاني، فيكون شكل الشعر المموج على شكل حرف S أو على شكل Z، وينصح بالأهتمام بهذا النوع من الشعر لأن عدم الأهتمام قد يسبب الإصابة بالهيشان.

أما النوع الثالث والأخير، يسمى بالشعر الغريب، وهو أكثر أنواع الشعر تموجا وتجعيدا، ويحتاج إلى معاملة خاصة، وترطيب مستمر، لتفادي إصابته بالتقصف، والهيشان، وينصح باستخدام شامبو كريمي خالي من السلفات وتطبيق بلسم، وحمام كريم، وينصح بتجنب الزيوت المعدنية.