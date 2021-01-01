خطوات تحديث أجهزة التابلت للأول والثاني الثانوي استعدادا للامتحانات الإلكترونية



تحديث أجهزة التابلت تحديث أجهزة التابلت



طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بتنزيل التحديث والاصدار الجديد لأجهزة التابلت.



وقالت الوزارة لطلاب أن التحديث ليس شرطاً أن ينزل الآن فور عمل خطوات التحديث ولكن سيكون قبل الامتحان النهائي المقرر في 11 مايو الجاري.



وجاءت خطوات تنزيل التحديث والاصدار الجديد كالتالي :

قد يعجبك أيضا...

ادخل الإعدادات ثم التطبيقات ومن شمال الشاشة هتجد منصة swift assess نضغط عليها هتفتح صفحة انظر بالأسفل ستجد الإصدار وأمامه رقم الاصدار .واكدت الوزارة، أن المقصود ليس تحديث التابلت فقط، ولكن تحديث النوكس أيضا، وذلك من خلال توصيل جهاز التابلت بواى فاى يكون قوي ، ثم اتابع الخطوات التالية:1) نفتح النوكس2) نضغط على ال 3 شرط أعلى الشاشة.3) ثم نضغط بتكرار على أول اختيار Roladpolicese.4) نضغط بتكرار رغم أنها غير نشطه نضغط عادى سيتم تحديث المنصه بالاصدار.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.وهذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.