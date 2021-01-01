شـرط التدريس بأقسام اللغـات .. الدكتوراة باللغة الإنجليزية وشهادة «التويفول»



قطاع المعاهد العالية التجارية قطاع المعاهد العالية التجارية

وضع تقرير لجنة قطاع المعاهد العالية التجارية معايير لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المواد باللغة الإنجليزية وصدق عليها مجلس شئون المعاهد فى اجتماعه الأخير برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وهى كالآتي:



أن يكون على دراية كاملة باللغة الإنجليزية وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية.



أن يكون ذا خبرة تدريسية فى إحدى الدول الأجنبية الناطقة باللغة الإنجليزية لمدة لا تقل عن عام كامل.

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أن يكون خريج أحدى المدارس التى تدرس باللغة بالإنجليزية.يخضع المتقدم للتعيين للجنة استماع تحددها لجنة القطاع المختصة للنظر فى الموافقة على التعيين.وقد طلب أعضاء مجلس شئون المعاهد وعلى رأسهم د. خالد عبد الغفار رئيس المجلس ضرورة البحث عن حل أيضا للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون حاليا أيضا بالتدريس فى أقسام اللغات بجميع المعاهد بضرورة الحصول على مايثبت أنهم أكفاء فى تدريس المواد التى يقومون بتدريسها باللغة الإنجليزية.ولذا سيكونون ملزمين من الآن بضرورة الحصول على مستوى متقدم من التويفول حتى يتم السماح لهم بتدريس المواد باللغة الإنجليزية مع التشديد على جميع المعاهد على ضرورة عدم التدريس هذه المواد باللغة العربية على الإطلاق أو امتحانها باللغة العربية.كما تلاحظ أن المحتوى العلمى للمقررات الدراسية ضعيف جدا ببعض المعاهد وغير ملائم لبيئة العمل الحالية وبناء عليه وفى ضوء توجيهات وزير التعليم العالى بسرعة انتهاء لجان القطاع المختصة بضرورة الانتهاء من تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات.وإعداد لوائح وبرامج دراسية تسمح بتحسين نوعيات الخريجين وتكون مواكبة مع المواصفات العالمية بما يسهم فى سد احتياجات سوق العمل بالمهارات والخبرات المطلوبة، فقد أعدت اللجنة إطارا مرجعيا للمعاهد العليا التجارية لمنح درجة البكالوريوس فى تخصصات العلوم التجارية بمعرفة رئيس اللجنة وأعضائها وكذا بعض الخبراء والمتخصصين فى العلوم التجارية المختلفة وبما يتفق مع لوائح الكليات الحكومية المناظرة واللائحة الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على المعاهد كافة للبدء فى تطبيقه.عدم الاهتمام بتحديث الكتب والمراجع العلمية والدوريات بالمكتبات الخاصة بالمعاهد.تدنى مستوى المعامل الموجودة ببعض المعاهد.كما تلاحظ من خلال تقارير لجان التقييم وجود قصور شديد فى الإمكانيات المادية للعديد من المعاهد بالرغم من كثرة أعداد الطلاب المقبولين وهو ما يعيق تقديم الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، من مدرجات وقاعات التدريس والمحاضرات والمعامل والمكتبات وأماكن ممارسة الأنشطة ومزاولتها وكذلك دور العبادة (المساجد) والمقصف (الكافيتريا) ...إلخ..وقد قامت لجنة القطاع بعد معرفة الوضح الحالى والفعلى للمعاهد بتوجيه إنذارات لبعض المعاهد التى اتضح وجود تدنى شديد فى مستوى الخدمة التعليمية المقدمة إما لنقص أعداد أعضاء هيئة التدريس أو لضعف الإمكانيات المادية المتاحة بالمعهد.