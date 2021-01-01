الاعلان عن على ملاعب نهائيات كأس العالم 2022



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022



يستعد عشاق الساحرة المستديرة لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل.



وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026 .



وتستضيف قطر المونديال على ثمانية استادات وهي استادات "لوسيل" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"974" و"الجنوب" بالإضافة إلى استاد "خليفة الدولي" في هذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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ملاعب نهائيات كأس العالم 2022إستاد أحمد بن علي: السعة 40 ألف مقعد، يقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقراً لنادي الريان الرياضي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة.إستاد خليفة الدولي: السعة 40 ألف مقعد.. عزيز على قلوب أهل قطر لكونه رسم تاريخ كرة القدم في البلاد، شُيد عام 1976 وتم تجديده ليستضيف كأس العالم 2022.إستاد لوسيل: استاد نهائي قطر 2022.. السعة 80 ألف مقعد، يقع وسط مدينة لوسيل الحديثة.إستاد 974: السعة 40 ألف مقعد.. مكوّن من حاويات الشحن البحري والعوارض الفولاذية القابلة للتفكيك بالكامل، ويرمز إلى التاريخ البحري للدوحة ويتناغم مع الميناء الذي يقع على مقربة منه.إستاد الثمامة: السعة 40 ألف مقعد.. تصميمه مستوحى من القحفية وهي القبعة التي يرتديها الرجال في الوطن العربي.إستاد الجنوب: السعة 40 ألف مقعد.. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية وهي واحدة من أقدم المدن القطرية الآهلة بالسكان.إستاد المدينة التعليمية: السعة 40 ألف مقعد.. تحيط به عدد من الجامعات الرائدة في قطر وسيستضيف المباريات حتى ربع النهائي.إستاد البيت: استاد المباراة الافتتاحية.. السعة 60 ألف مقعد، تصميمه مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.مجموعات كأس العالم 2022المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) - الدنمارك - تونس.المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا) - ألمانيا - اليابان.المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.المجموعة الثامنة: البرتغالي - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبلين فيما تقام فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر) من الثالث إلى السادس من ديسمبر ثم دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة في يومي 13 و14 من الشهر نفسه فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 من الشهر نفسه على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.وخلال منافسات الدور الأول للبطولة، ستقام أربع مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا ، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية المضيفة للبطولة.