التعليم : غدًا امتحانات نهاية العام لجميع صفوف أبنائنا في الخارج

تبدأ وزارة التربية ، غدًا السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي لـ"أبنائنا في الخارج" لجميع الصفوف الدراسية.
وقالت الوزارة إن الامتحانات تعقد لجميع الصفوف الدراسية إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).
وفى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج.
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