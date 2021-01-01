التعليم : غدًا امتحانات نهاية العام لجميع صفوف أبنائنا في الخارج

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


تبدأ وزارة التربية ، غدًا السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي لـ"أبنائنا في الخارج" لجميع الصفوف الدراسية.

وقالت الوزارة إن الامتحانات تعقد لجميع الصفوف الدراسية إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد).

وفى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج.

وتتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الطالب تكون اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية، على أن تعقد امتحانات الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري كالأعوام السابقة.

وفى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.

المصدر: gate.ahram

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