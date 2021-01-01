وكالة الإعلام الروسية : جاري أجلاء المدنين من مصنع آزوفستال

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وكالة الإعلام الروسية : جاري أجلاء المدنين من مصنع آزوفستال

صورة الخبر: أجلاء المدنين من مصنع آزوفستال
أجلاء المدنين من مصنع آزوفستال

قالت وكالة الإعلام الروسية إن حافلة ثانية تقل 13 مدنيا، من بينهم طفل، غادرت الجمعة مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، الذي تحاصره القوات الروسية.

وفي وقت سابق من الجمعة، نقل 12 شخصا من بينهم أطفال من المجمع الصناعي، إلى بلدة بيزيمين التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وجاء ذلك بعد ساعات من اتهام أوكرانيا لروسيا بانتهاك وقف لإطلاق النار، استهدف إجلاء المدنيين المحاصرين تحت الأرض في المجمع.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وكالة الإعلام الروسية : جاري أجلاء المدنين من مصنع آزوفستال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45005

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager