التعليم : تحديد موعد غلق باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلقي طلبات التقدم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والنوبارية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنها مستمرة في تلقي الطلبات حتى الأول من شهر يونيو المقبل إلكترونيا.



وقالت الوزارة إنه يمكن التقديم من خلال الرابط الخاص بكل مدرسة حيث يتم نشره على صفحة المدرسة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول طلبات بعد الموعد المحدد ولن يتم تلقي أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.