التعليم : تحديد موعد غلق باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم : تحديد موعد غلق باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلقي طلبات التقدم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والنوبارية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها مستمرة في تلقي الطلبات حتى الأول من شهر يونيو المقبل إلكترونيا.

وقالت الوزارة إنه يمكن التقديم من خلال الرابط الخاص بكل مدرسة حيث يتم نشره على صفحة المدرسة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول طلبات بعد الموعد المحدد ولن يتم تلقي أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

المصدر: gate.ahram

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم : تحديد موعد غلق باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17368

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager