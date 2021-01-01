فيديو .. لأسرى حوثيين من داخل طائرة تقلهم إلى اليمن

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أسرى حوثيين


نشرت وكالة الأنباء السعودية فيديو من داخل الطائرة التي تقل أسرى من حركة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية في طريقهم إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم.

وحسب الوكالة فقد أعلن "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية، مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن "المبادرة السعودية الإنسانية".

وقال التحالف إن هناك مقاتلين أجانب ضمن الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، حسب الوكالة، وأشار إلى أن العمل على تسليم هؤلاء المقاتلين لسفارات بلادهم لا يزال جاريا.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من الجمعة، بدء نقل أسرى "أنصار الله" إلى اليمن، ضمن مبادرة سعودية.

وأشار إلى أن نقل الأسرى سيتم عبر 3 مراحل جواً إلى صنعاء وعدن، وتنتهي اليوم الجمعة.

وفي أبريل الماضي، أعلن التحالف أنه "سيطلق سراح 163 أسيرا حوثيا" ممن شاركوا في العمليات القتالية.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.
https://twitter.com/i/status/1522510040762048513

المصدر: RT

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