فيديو .. لأسرى حوثيين من داخل طائرة تقلهم إلى اليمن

نشرت وكالة الأنباء السعودية فيديو من داخل الطائرة التي تقل أسرى من حركة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية في طريقهم إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم.
وحسب الوكالة فقد أعلن "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية، مغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن "المبادرة السعودية الإنسانية".
وقال التحالف إن هناك مقاتلين أجانب ضمن الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، حسب الوكالة، وأشار إلى أن العمل على تسليم هؤلاء المقاتلين لسفارات بلادهم لا يزال جاريا.
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