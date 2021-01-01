تفاصيل .. لقاء غير معلن بين رئيس المخابرات الأمريكية وبن سلمان

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بن سلمان

علق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن لقاء جمع ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وقال الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك العاني: "سعى رئيس CIA لإصلاح ما أفسده أعداء العلاقات السعودية الأمريكية وخلق مناخ جديد، فوليام بيرنز يعتقد أنه جاء للإعداد لزيارة الرئيس للرياض، التي ستسعى واشنطن لأن تسبق زيارة رئيس الصين هو الآخر للرياض".

أما الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي فيصل إبراهيم الشمري، فأعاد نشر التقرير، وكتب: "قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن مدير وكالة وليام بيرنز قام برحلة غير معلنة إلى السعودية الشهر الماضي للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الواقعية السياسية تختلف عن شعارات الانتخابات والهرطقة الإعلامية".

وكانت "وول ستريت جورنال"، قالت إن "الزيارة تمت في منتصف أبريل في مدينة جدة الساحلية، حيث أمضت القيادة السعودية معظم شهر رمضان المبارك".

المصدر: RT

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