مواعيد بدء تسكين المدن بجامعة عين شمس



المدن بجامعة عين شمس المدن بجامعة عين شمس



يستعد قطاع المدن الجامعية بجامعة عين شمس فتح أبواب جميع المدن الجامعية طلبة وطالبات وفروع خارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من مساء يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 .



وفي هذا الاطار قال مصدر مسئول بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه يسمح باستقبال أي طالب او طالبة قبل هذا الموعد نظرا للقيام بأعمال النظافة والتطهير والرش مع الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية.



وأكد المصدر على الالتزام بسداد رسوم شهر مايو اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 علما بأن تكليف اقسام التسجيل والإسكان والخزينة وكافة الخدمات للعمل بكامل طاقتهم اعتبارا من يوم السبت تيسيرا علي جميع الطلبة والطالبات.

قد يعجبك أيضا...

وكانت قد أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “?????? ???????????? ?????????????? ????????” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في 12 هدفا من أهداف التنمية المستدامة.وقد حصلت على المركز الثالث عالميا على مستوى الجامعات، والأولى مصريا وإفريقيا في مجال المياه النظيفة ومعالجة مخلفات الصرف SDG 6وجاء ترتيب جامعة عين شمس لهذا العام كالتالي:• الترتيب 101-200 في الترتيب العام على مستوى العالم.• المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.• SDG2 مؤشر القضاء التام على الجوع: المركز 201-300• SDG3 مؤشر الصحة الجيدة والرفاهية: المركز 101-200• SDG4 مؤشر التعليم الجيد: المركز 401-600• SDG5 مؤشر المساواة بين الجنسين: المركز 201-300• SDG7 الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة: المركز101-200• SDG11 مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة: المركز 101-200• SDG 12 مؤشر الاستهلاك والإنتاج الآمن: المركز 201-300• SDG13 مؤشر العمل المناخي: المركز 82• SDG 16 مؤشر تحقيق المساواة والعدل والمؤسسات القوية: المركز 101-200• SDG17 مؤشر الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: المركز 301-400