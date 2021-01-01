مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T..داعم لتقنية الجيل الخامس..



Redmi Note 10T Redmi Note 10T

أطلقت شركة شاومي، هاتفها الذكي الجديد Redmi Note 10T، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، حيث صمم الهاتف ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستطرح في الأسواق العالمية هذا العام.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، شاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وتوفر 4096 مستوى من السطوع، مزودة بطبقة حماية ضد الخدوش من زجاجGorilla Glass 3.



مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T

ويتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، بمعالج Snapdragon 480، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

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وجاء هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، بكاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد أيضا فلاش LED مزدوج اللون، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويحتوي هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، والتي يمكن شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات، كما يدعم الهاتف تشغيل بطاقة الاتصال الرقمية eSIM، بالإضافة إلى دعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC.وكما يعمل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة إلى نظام جوجل أندرويد 11.ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 10T، في 3 ألوان هي الرمادي والأزرق الداكن والأزرق المائي، مقابل سعر حوالي 270 دولار (أي ما يعادل 4900 جنيه مصري).