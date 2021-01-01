مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T..داعم لتقنية الجيل الخامس..

أطلقت شركة شاومي، هاتفها الذكي الجديد Redmi Note 10T، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، حيث صمم الهاتف ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستطرح في الأسواق العالمية هذا العام.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، شاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، وتوفر 4096 مستوى من السطوع، مزودة بطبقة حماية ضد الخدوش من زجاجGorilla Glass 3.
مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T
ويتم تشغيل هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10T، بمعالج Snapdragon 480، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.
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