تقدم هواوي سوارة Band 7 بميزة دعم تطبيقات خارجية

أكدت أحدث التقارير على دعم سوارة هواوي الذكية الجديدة Band 7 لتحميل وتثبيت التطبيقات الخارجية.
أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتفها القابل للطي Mate Xs 2 إلى جانب إصدارها الجديد من السوارات الذكية Band 7، ولقد أوضحت أحدث التقارير إمكانية تحميل تطبيقات الطرف الثالث على السوارة الذكية، إلا أن التقرير لم يوضح عدد التطبيقات المتوقع تثبيتها أو فئة التطبيقات التي تدعم التحميل على السوارة الذكية.
وتتميز سوارة Huawei Band 7 بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، ودقة عرض 194 في 368 بيكسل، كما تدعم الشاشة ميزة Always-On.
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