صور تؤكد تصميم سماعة الرأس القادمة من سوني WH-1000XM5

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن صندوق تغليف سماعة الرأس المميزة المرتقبة من سوني WH-1000XM5.
تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من سماعات الرأس المميزة والتي تنطلق قريباً بعنوان WH-1000XM5، ولقد كُشِف اليوم عن أول الصور الحية المسربة لصندوق التغليف الخاص بالسماعة، والذي يؤكد على تصميم السماعة وبعض المواصفات.
وتؤكد التسريبات المصورة الجديدة على التصميم الذي كُشِف عنه في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة، حيث تأتي سماعة الرأس WH-1000XM5 بتصميم نحيف مقارنة بالإصدار السابق، كما تتميز السماعة بتصميم جديد ومختلف في أذرع السماعة ووسائد الأذن.
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