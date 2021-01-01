صور تؤكد تصميم سماعة الرأس القادمة من سوني WH-1000XM5



WH-1000XM5 WH-1000XM5

كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن صندوق تغليف سماعة الرأس المميزة المرتقبة من سوني WH-1000XM5.



تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من سماعات الرأس المميزة والتي تنطلق قريباً بعنوان WH-1000XM5، ولقد كُشِف اليوم عن أول الصور الحية المسربة لصندوق التغليف الخاص بالسماعة، والذي يؤكد على تصميم السماعة وبعض المواصفات.



وتؤكد التسريبات المصورة الجديدة على التصميم الذي كُشِف عنه في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة، حيث تأتي سماعة الرأس WH-1000XM5 بتصميم نحيف مقارنة بالإصدار السابق، كما تتميز السماعة بتصميم جديد ومختلف في أذرع السماعة ووسائد الأذن.

قد يعجبك أيضا...

من جانب أخر تنفي التسريبات الجديدة ما جاء في تقرير “TechnikNews” السابق حول تحسين عمر البطارية في هذا الإصدار مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، حيث يوضح صندوق التغليف أن عمر الشحن في سماعة الرأس اللاسلكية يصل إلى 30 ساعة أي 10 ساعات أقل مما أشارت إليه التسريبات السابقة.بينما يشير تقرير مدونة “The Walkman” إلى أن السماعة ستدعم آداء أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة مع إستخدام ترميز AAC بدلاً من LDAC، أيضاً تدعم السماعة مميزات اخرى مثل تنسيق “360 Reality Audio”.يذكر أن التسريبات لم توضح موعد محدد للإعلان الرسمي عن السماعة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سماعة WH-1000XM5 ستنطلق رسمياً في حدث يعقد في أغسطس.