تحدد Honor يوم 12 من مايو لإطلاق سلسلة Honor Magic 4 للأسواق العالمية



Honor Magic 4 Honor Magic 4

شاركت شركة Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق سلسلة Honor Magic 4 للأسواق العالمية في حدث يعقد في 12 من مايو.



قدمت شركة Honor سلسلة هواتف Magic 4 في السوق الصيني منذ بضعة أشهر، واليوم تحدد الشركة موعد لإطلاق هذه الإصدارات للأسواق العالمية بدءاً من السوق الأوروبي.



ولقد ظهرت الإصدارات الجديدة بالفعل على قوائم شركة Honor في فرنسا والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن تقدم الشركة هاتف Magic 4 Pro في السلسلة القادمة.

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ويتميز هاتف Magic 4 Pro بشاشة OLED وتدعم تقنية LTPO 2.0 كما تتميز بحجم 6.81 إنش، ويتميز بدقة عرض 1312 في 2848 بيكسل، كما يأتي بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.كما تدعم الشاشة كثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 360Hz، وسطوع 1000 nit.أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 64 ميجا بيكسل مع عدسات Periscope telephoto لدعم تكبير بصري حتى 3.5 مرة، وتكبير رقمي حتى 100 مرة، كما يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.ويدعم هاتف Magic 4 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يضم بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.