تستعد Asus للإعلان عن سلسلة أجهزة ROG Gunslinger 6 في 17 من مايو



ROG Gunslinger 6 ROG Gunslinger 6

نشرت شركة Asus إعلان تشويقي اليوم لتؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 17 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة ROG Gunslinger 6 المخصصة للألعاب.



تستعد شركة Asus لإطلاق جيل جديد من أجهزة الخاسب المحمول المخصصة للألعاب في سلسلة Gunslinger 6، التي تضم أعلى مواصفات في كرت الشاشة تشمل Nvidia RTX 3080 Ti.



ومن المقرر أن يتخلل حدث Asus في 17 من مايو عدد من الإعلانات، على أن تكون أحد الإعلانات المرتقبة حول سلسلة أجهزة الألعاب المميزة Asus Gunslinger 6.

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أيضاً تقدم Asus أعلى إصدار في السلسلة القادمة بكرت الشاشة Nvidia RTX 3080 Ti، كما تأتي الأجهزة بالجيل 12 من معالجات إنتل، الذي يشمل معالج i9-12900H في أعلى نموذج بعدد 14 من الأنوية، و20 threads، وتردد 5GHz.كما تشمل سلسلة Gunslinger 6 الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، على أن يتوفر كلا الإصدارين بأكثر من تكوين في كرت الشاشة والتي تشمل إختيارات بين RTX 3060، وRTX 3070 Ti، وأيضاً RTX 3080 Ti، مع ذاكرة 16 جيجا بايت رام في DDR5-4800، والتي تصل إلى 64 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في M.2 SSD.يذكر أن جهاز ROG Gunslinger 6 يأتي بحجم شاشة 15.6 إنش، ويأتي إصدار Plus بحجم شاشة 17.3 إنش، وتأني الشاشة بدقة 2K، ومعدل تحديث 240Hz، مع دعم تدرج لوني DCI P3 بنسبة 100%، وزمن إنتقال سريع عند 3 مللي ثانية، ودعم لتقنية Dolby Vision.