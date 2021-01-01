زيادة جديدة على بيجو 2008 موديل 2022..بقيمة 15 ألف جنيه...



بيجو 2008 موديل 2022 بيجو 2008 موديل 2022

بقيمة 15 ألف جنيه، تم مؤخرا الإعلان عن رفع أسعار موديل 2022 من سيارة بيجو 2008 في مصر، وذلك من خلال شركة مانسكو باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، حيث أعلنت الشركة عن أسعار هذا الموديل كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 418 إلى 433 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 453 إلى 468 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 495 إلى 510 ألف جنيه (زيادة 15 ألف جنيه).وبالنسبة للمحرك المقدم مع هذا الموديل من السيارة في مصر فهو محرك بنزين 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل الجديد التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام المكابح EBA.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مثبت سرعة.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مداخل AUX وUSB وبلوتوث.- مصابيح LED خلفية.- مصابيح هالوجين أمامية.- تكييف هواء.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية LED.- كاميرا خلفية.- شاشة رقمية 10 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منافذ USB خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- سنسور مطر.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- وسائد هوائية جانبية.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام GPS الملاحي.- مصابيح أمامية LED.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سقف بانورامي.