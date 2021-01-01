وكيل جاك: زيادة جديدة على JS3 موديل 2022



JS3 موديل 2022 JS3 موديل 2022

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية أعلنت مجموعة القصراوي عن زيادة سعرية على سيارتها JS3 في السوق المصري بسبب ارتفاع أسعار الدولار، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات كروس أوفر وSUV، وتقدم الشركة موديل 2022 بفئتين أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 303 إلى 328 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 325 إلى 350 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).

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وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.- نظام ثبات الكتروني.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح خلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.- عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مقعد للسائق بخاصية التدفئة وقابل للتعديل في 6 اتجاهات.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- كاميرا بزاوية 360 درجة.- سنسور خلفي.- مقاعد جلدية باللون الأسود.- شاشة 10.25 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والملاحي بالسيارة.- فتحة سقف كهربائية.- مثبت سرعة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.