شركة السيارات الألمانية «Wiesmann» تكشف مشروعها الجديد..بعد سنوات من الغياب..



Wiesmann Wiesmann

حققت شركة السيارات الرياضية الألمانية «Wiesmann» عودة قوية بعد عدة سنوات من الصمت الإعلامي مع الكشف عن مشروعها الجديد «Thunderball»، ليس فقط كأول منتج كهربائي ولكن أول سيارة رياضية كهربائية قابلة للتحويل ذات دفع خلفي في العالم منذ الأصلي «تسلا رودستر».



العلامة التجارية، التي اشتهرت بسلسلة من السيارات الرياضية ذات الطراز القديم باستخدام محركات «BMW» بستة محركات على التوالي، و«V8» و«V10»، في طريقها للعودة بعد فترة مضطربة منذ تقديم طلب الإفلاس في عام 2013.



تم الاستحواذ على «Wiesmann» في عام 2016 من قبل شركة التكنولوجيا الدولية «Contec Global»، التي يشغل مديرها الإداري روهين بيري الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات.

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وأشاد بوصول السيارة الجديدة باعتباره «لحظة رائعة في الوقت المناسب لعلامة Wiesmann التجارية وتتويجًا لحلم سنوات من التميز في التصميم والهندسة»، وقال إنها ستكون «السيارة الرياضية الكهربائية الأكثر إثارة في العالم».يتميز مشروع «Thunderball» بزوج من المحركات على المحور الخلفي يوفران مجتمعة 671 حصانًا و811 رطلًا قدمًا، وهو ما يكفي، كما يقول وايزمان، للحصول على السيارة التي يبلغ وزنها حوالي 1700 كجم من 0-62 ميل في الساعة في 2.9 ثانية فقط.تم تطوير مجموعة نقل الحركة بالشراكة مع شركة تصنيع السيارات الرياضية الألمانية «Roding Automobile»، المتخصصة في البناء الخفيف الوزن المصنوع من ألياف الكربون، وتشتهر بطرازها الرائد، رودنج رودستر، الذي يستخدم سيارة «BMW» بستة عجلات على التوالي ويزن 950 كيلوجرامًا فقط.زودت «Roding» أيضًا بطارية «Thunderball's 83kWh»، والتي تتميز بأجهزة 800V للشحن بسرعات تصل إلى 300kW ويجب أن تكون جيدة لنطاق 311 ميل.تحرص الشركة على التأكيد على مدى ارتباط السيارة الكهربائية الجديدة بشكل وثيق وديناميكي بسابقاتها من محركات الاحتراق.تشير الشركة إلى أن نظام الكبح المتجدد قد تم تطويره خصيصًا من أجل Thunderball، وبخمسة إعدادات، يمكن استخدامه «لإعطاء تأثير قوي لفرملة المحرك في الزوايا» وبالتالي إعطاء «لحظة هادفة من الاستمتاع للسائق، وهو شيء ينقصه معظم المركبات الكهربائية في السوق اليوم».تمتد الروابط مع طرازات Wiesmann السابقة إلى معالجة تصميم مألوفة، من الواضح أنها لا تزال مستوحاة من السيارات الرياضية القديمة ولكن مع لمسات جديدة طوال الوقت لتمييز ذلك كبداية لعصر جديد للشركة.تشير المرايا الشبكية البيضاوية المميزة إلى تلك الموجودة في Wiesmann MF5 بمحرك V10، وعلى الرغم من أن المصابيح الأمامية مدمجة في أغطية فتحات تهوية جديدة بارزة، إلا أنها مرتبة في تخطيط عمودي مألوف.لا يزال غطاء المحرك الصدفي طويلًا أيضًا، على الرغم من عدم وجود محرك، لذا فإن السيارة تحمل صورة ظلية مألوفة لظهر الكابينة تذكرنا بالسيارات الرياضية البريطانية التاريخية مثل أوستن هيلي وجاكوار «XK120».في الداخل، سعى «Wiesmann» إلى عرض نفس المزيج من الحداثة والتقاليد، مع لوحة عدادات من ألياف الكربون تحتوي على شاشة لمس كبيرة وسبعة أقراص تناظرية مع شارات محفورة بالليزر. كما توجد مقاعد رياضية مصنوعة من ألياف الكربون، تم تشطيبها بنفس الجلد مثل ألواح الأبواب وصندوق القفازات، وعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف بمظهر جديد.سيتم تصنيع السيارة في مصنع «Wiesmann Gecko» في Dülmen، ألمانيا، من قبل «العديد من الفريق الذي ساعد في تنمية هذه العلامة التجارية الألمانية الشهيرة، آخر علامة تجارية أوروبية مستقلة للسيارات الرياضية المتبقية اليوم»، كما تقول الشركة.