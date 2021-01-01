تعرف على تفاصيل السيارة الفريدة من نوعها ..فيراري SP48 يونيكا..



فيراري SP48 يونيكا فيراري SP48 يونيكا

بعد المحركات التي تعمل بمحرك V12 لمرة واحدة مثل أومولوجاتا وBR20، فإن أحدث ابتكار فريد من فيراري له قلب V8، تعتمد سيارة فيراري SP48 يونيكا الفريدة على F8 Tributo، مع جسم أعيد تصميمه إلى حد كبير.



وبحسب motor1، تم إنشاء هذه النسخة الفريدة من نوعه بتكليف من عميل قديم شارك في التطوير، حيث أن المشتري كان له كلامه في كل خطوة من العملية.



وتم تصميم الواجهة الأمامية الجديدة كليًا باستخدام تقنيات النمذجة الإجرائية البارامترية، والنماذج الأولية ثلاثية الأبعاد، حيث تلاحظ بعض تأثيرات فيراري SP48 يونيكا لها تأثير ثلاثي الأبعاد مماثل للشبكة، ما يمنح السيارة الخارقة تصميمًا أماميًا جديدًا مقارنةً بسيارة F8 Tributo المألوفة وكذلك 488 و458 التي سبقتها.

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أما بالنسبة للجزء الخلفي، فهو أكثر أناقة من ذي قبل بعد إزالة النافذة واستبدال المصابيح الخلفية الرباعية الدائرية بقضبان LED رفيعة تبعث أيضًا أجواء روما.كما يمكن ملاحظة تغييرات إضافية في الملف الشخصي بصرف النظر عن تصميم العجلة الجديد، تحتوي فيراري SP48 يونيكا على مآخذ هواء جانبية مختلفة مثبتة بشكل أقل قليلًا. بالإضافة إلى استخدام الأسطح السوداء لجوانب السيارة.وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر صور المقصورة الداخلية بعد، إلا أن الفيديو الرسمي يظهر أن المقصورة قد تم نقلها إلى حد كبير من F8 Tributo، بغض النظر عن النافذة الخلفية المفقودة.ويحمل التصميم الفريد بفخر شارة «SP48 Unica» على جانب الراكب من لوحة العدادات، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المقاعد من مادة Alcantara المثقبة بالليزر، والتي تم تطبيقها أيضًا على مناطق أخرى من المقصورة الداخلية المألوفة.بينما لم تتحدث فيراري عن أي تغييرات ميكانيكية، لذلك من المحتمل أن يرث المحرك لمرة واحدة محرك V8 مزدوج التيربو سعة 3.9 لتر من F8 Tributo، مع قوة تصل إلى 710 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر.