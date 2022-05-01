سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، استقرار، متأثرا بالزيادة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1896 دولارا للأوقية نتيجة لقرار الفيدرالي الأمريكي.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 800 جنيه.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1028جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1200جنيه.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1371جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 6000جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 12000جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 24000جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9650 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب، أمس ارتفاعا، بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة مساء أمس، حيث سجلت نحو 1896 دولارا للأوقية.