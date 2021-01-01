3 طرق تساعد على استعادة طاقتك للعمل مرة أخرى..بعد إجازة عيد الفطر..

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9 أيام اجازة، هكذا كان مجموع عدد الأيام لاجازة عيد الفطر، والتى بدأت رسميًا وفقًا لقرار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من السبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو 2022، ولكن من المقرر عودة الموظفين يوم الأحد 7 أبريل، بسبب الاجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.



اجازة طويلة استغلها العاملين بين النوم، والراحة، والأكل، ما جعل أغلبهم لا يريد العودة للحياة العملية مرة أخرى بسبب الشعور بالكسل، واضطراب الساعة البيولوجية لديهم.



وانتشر اليومين الماضيين «كوميكس» على مواقع التواصل الإجتماعي بعدم رغبة الكثير من الأشخاص العودة، وحبهم لروتين النوم والأكل وحياة «المعاش» حسب قولهم.

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ويستعرض «المصري لايت»، بعض النصائح عن كيفية استعادة العاملين نشاطهم وطاقتهم قبل العودة إلى العمل في الأيام المتبقية من الإجازة، وأيضًا في الأيام الأولى من العمل.النوماعتاد أغلب الأشخاص في الأيام الماضية على السهر لساعات مُتأخرة من اليوم، وليس فقط في إجازة عيد الفطر، ولكن أيضًا طوال شهر رمضان الكريم، كانت ساعات نوم الموظفين غير منتظمة وقليلة.لذلك يُنصح الاهتمام بعودة النوم الطبيعي، وعدد ساعات كافية من النوم لا تقل عن 6 ساعات، ويكون أغلبهم في فترة الليل.الرياضة واللياقة البدنيةوفقًا لموقع «hindustantimes»، أنه بعد عدد أيام طويلة من الاجازة، والانقطاع عن النشاط البدني اليومي المعتاد، يشعر الإنسان بالكسل، وآلام في العضلات، وقد يكتسب بعد الوزن، لأنه يفتقد بعد العادات اليومية النشيطة، مثل الحركة والمشي وغيرهما، ويعتاد على الراحة والكسل.يجب أن يستعيد الموظف نشاطه تدريجيًا، وأن يسير لمدة نصف ساعة يوميًا، أو على الأقل ممارسة الرياضة البسيطة وبعض التمارين في المنزل .وقال أبهي سينج ثاكور، مدرب اللياقة البدنية المعتمد: «ليس من الضروري أن تقوم برياضة مرهقة، يمكن أن تكتفي بخطوات بسيطة، فأن الخطوات الصغيرة تؤدي إلى تغييرات ضخمة، على سبيل المثال استخدام السلالم بدلاً من المصعد، أو ركن سيارتك في الصف الأخير حتى تتمكن من المشي أكثر».وأضاف: «تحرك بعد كل 30 دقيقة من العمل وقم بتمديد جسمك قليلاً».الطعام الصحيعيد الفطر مرتبط بالكعك، والحلوى التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، بجانب لجوء الكثير من الناس إلى الأكل من الخارج، وتناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الزيت.وأثبت العديد من الدراسات أن المقليات والسكريات تسبب فقدان الطاقة والشعور بالخمول والنعاس والكسل.ووصى ثاكور: «يجب إعداد طعام صحي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وخضروات، وتجنب المشروبات الغازية والطعام السريع، وإحضار السلطة والفاكهة لتناولها في العمل بدلًا عن العام الغير صحي».