واتساب يطور ميزة تتعلق بإلغاء الرسائل..خاصة بالدردشات الجماعية..

يختبر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا سيسمح للآخرين بإلغاء إرسال الرسائل الخاصة بك، حيث سيتيح التغيير الكبير لأي شخص يدير دردشة جماعية بإخفاء الرسائل، حتى لو أرسلها شخص آخر، ما يجعل هذه النصوص تختفي للجميع، وليس فقط للشخص الذي يضغط على زر الحذف.
في الوقت الحالي، من الممكن فقط إلغاء إرسال الرسائل النصية الخاصة بك وفي غضون فترة زمنية معينة فقط، لكن هذه الميزة الجديدة ستسمح لمسؤولي المجموعة بإلغاء إرسال رسالة أي شخص.
وبحسب the sun، تم اكتشاف التحديث بواسطة مدونة الأدوات الذكية WABetaInfo، والتي تقوم بانتظام بمتابعة واتساب للحصول على ميزات جديدة، ثم تشاركها عبر الإنترنت.
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