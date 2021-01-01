واتساب يطور ميزة تتعلق بإلغاء الرسائل..خاصة بالدردشات الجماعية..

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

يختبر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا سيسمح للآخرين بإلغاء إرسال الرسائل الخاصة بك، حيث سيتيح التغيير الكبير لأي شخص يدير دردشة جماعية بإخفاء الرسائل، حتى لو أرسلها شخص آخر، ما يجعل هذه النصوص تختفي للجميع، وليس فقط للشخص الذي يضغط على زر الحذف.

في الوقت الحالي، من الممكن فقط إلغاء إرسال الرسائل النصية الخاصة بك وفي غضون فترة زمنية معينة فقط، لكن هذه الميزة الجديدة ستسمح لمسؤولي المجموعة بإلغاء إرسال رسالة أي شخص.

وبحسب the sun، تم اكتشاف التحديث بواسطة مدونة الأدوات الذكية WABetaInfo، والتي تقوم بانتظام بمتابعة واتساب للحصول على ميزات جديدة، ثم تشاركها عبر الإنترنت.

فيما سيخبر تطبيق واتساب الجميع في المجموعة أن الرسالة لم يتم إرسالها، وسيكشف أيضًا عمن قام بحذف النص للجميع، وأوضح WABetaInfo أنه عند تمكين الميزة وحذف رسالة واردة لكل شخص في المجموعة، سيقرأ الأشخاص الآخرون من قام بحذف الرسالة.

من المتوقع أيضًا أن يمدد واتساب الوقت الذي يتعين عليك فيه إلغاء إرسال الرسائل في التطبيق، كما تم تصنيف هذه الميزة الخاصة على أنها قيد التطوير، ما يعني أنها غير متوفرة حتى الآن حتى لو كنت أحد مختبري الإصدار التجريبي، لكن من المحتمل أن تصبح متاحة في النهاية على WhatsApp beta، وإذا نجحت، فسيتم طرحها على مستخدمي التطبيق عمومًا.

بينما قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات حتى يكون تطبيق واتساب سعيدًا بما فيه الكفاية بهذه الميزة.

المصدر: المصرى لايت

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