طريقة لإيقاف الموسيقى عقب خلودك إلى النوم..لمستخدمي هواتف آيفون..



آيفون آيفون

يميل كثيرون إلى الاستماع للموسيقى قبل لحظات من نومهم، باعتباره أمر يشجع على خلودهم في سبات عميق بشكل سلس. إلا أن البعض يستيقظ في وقت لاحق لاستمرار عمل المقاطع الصوتية دون توقف كما هو الحال لبعض مستخدمي هواتف آيفون، في أمر يفسد الجهود السابقة.



بناء عليه، يمكن لحاملي هواتف آيفون تجنب هذا الأمر، عن طريق ضبط موعد لإيقاف المقاطع الصوتية، وهو ما يشمل كذلك مقاطع الفيديو الخاصة بموقع «يوتيوب».



وحسب مقال نشرته «lifehacker»، لا يوجد مؤقت يمكن من خلاله إيقاف تشغيل المقاطع الصوتية عبر Apple Music ولا حتى عبر «يوتيوب»، قبل أن يشير إلى وجود واحد مدمج في نظام التشغيل iOS، لا تعلن عنه شركة أبل وفق رواية الكاتب.

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وقال كاتب المقال: «في الوقت الحالي، نحتاج إلى التعايش مع مؤقت السكون المخفي على آيفون، والذي ينطبق على أي مصدر صوت على الجهاز، سواء أكان التطبيق الذي تستخدمه يحتوي على مؤقت سكون مدمج أم لا، فإن خيار iOS سيغلق التشغيل بمجرد نفاد المؤقت».وحدد الكاتب خطوات استخدام المؤقت، وهي كالآتي:5. انتقل إلى تطبيق «Clock app».4. اختر «Timers».3. اختر «عند انتهاء المؤقت».2. انقر على «إيقاف التشغيل».1. يمكنك اختيار مدة زمنية وتفعيل المؤقت.بموجب الخطوات السابقة، يقول كاتب المقال: «تأكد من أن أي تشغيل صوتي سينقطع عند نفاد الوقت».ويعقب إتمام هذه الإجراءات، إغلاق شاشة آيفون، بما يضمن عدم بقاء الهاتف نشطًا على التطبيق.ورغم سريان هذا الحل على فيديوهات «يوتيوب»، يمكن اتباع طريقة أخرى خلال مشاهدة مقاطع من هذا الموقع، من خلال الاكتفاء بالتأكد من تعطيل التشغيل التلقائي، تجنبًا لتشغيل القائمة الموصى بها طوال الليل.