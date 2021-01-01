دراسة تكشف كلمات المرور الأكثر استخدامًا..جميعها سهلة الاختراق..

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كشفت دراسة حديثة، أكثر كلمات المرور شيوعًا التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون.



وجاء على رأس كلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الرؤساء التنفيذين، حسب ما نوهت إليها الدراسة التي أجرتها شركة «NordPass»، هي «123456»، و«password»، وتأتي بعدهما أسماء و«مخلوقات أسطورية» بشكل شائع أيضًا.



وخلصت الشركة إلى هذه القائمة، بفضل تعاونها مع «باحثين مستقلين متخصصين في البحث حول حوادث الأمن السيبراني» حسب إشارة «ديلي ميل».

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وعمد الفريق البحثي إلى تحليل أكثر من 290 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم، قبل تجميع كلمات المرور وفقًا للمسمى الوظيفي والصناعة.ومن بين المجالات المتأثرة بانتهاك البيانات هي التكنولوجيا، والتمويل، والبناء، والرعاية الصحية على الترتيب.كلمات المرور الأكثر استخدامًاومما سبق، تبين أن كلمة المرور «123456» هي الأكثر شيوعًا بين الرؤساء التنفيذيين، حيث استخدمها 29 ألفًا و401 من المديرين التنفيذيين، من بين 290 مليون واقعة انتهاك للبيانات.كلمة المرور التالية في القائمة هي «password»، حيث استخدمها 22 ألفًا و511 من المديرين التنفيذيين، تلتها «12345»، التي استعملها 11 ألفًا و876 شخصًا من نفس الفئة.كذلك حلت في المرتبة الرابعة كلمة المرور «123456789» بواقع 10 آلاف و988 استخدامًا، وأخيرًا «qwerty»، حيث استعملها 9 آلاف و738 شخصًا.كلمات مرور شائعةفي المقابل، أشارت الورقة البحثية إلى عدد من كلمات المرور الشائع استخدامها على نطاق واسع، من بينها «Tiffany»، و«Charlie»، و«Michael»، و«Jordan».كذلك استنتج الباحثون أن الرؤساء التنفيذيون يحبون الحيوانات والمخلوقات الأسطورية، في أمر عكسته كلمات المرور المستخدمة من قِبًلهم، فاستخدموا كلًا من «تنين»، و«قرد»، كأكثر كلمتين مستعملتين للمرور.جهود «NordPass»تعتبر جهود شركة «NordPass» في هذا الشأن ليست بجديدة. ففي العام الماضي، كشفت عن أهم 200 كلمة مرور شائعة يستخدمها عامة الناس عبر شبكة الإنترنت.ووفق ما نقلته الصحيفة البريطانية، تُظهر هذه البيانات أن «كلمات المرور سهلة الاختراق تحظى بشعبية كبيرة بين مديري الأعمال»، كما هو الحال بالنسبة لعامة الناس.وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة «NordPass»، جوناس كاركليس: «أمر لا يُصدق إلى أي مدى نفكر جميعًا، وهذا البحث يؤكد ببساطة ما قد نعتبره أصليًا للغاية. في الواقع، يمكن أن يضعنا في قائمة الأكثر شيوعًا».وأردف: «الجميع من المراهقين حتى أصحاب الشركات هم أهداف للجرائم الإلكترونية، والفرق الوحيد هو أن الكيانات التجارية كقاعدة عامة تدفع ثمنًا أعلى لعدم وعيها».بناء على ما سبق، حثت شركة «NordPass» المستخدمين على اتباع خطوات بسيطة لـ تحسين أمان كلمة المرور، من خلال خطوتين، هما: التدريب على الأمن السيبراني، وتمكين المصادقة متعددة العوامل.